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İspanya Ve İtalya\'da Dünya Kadınlar Günü Grevi

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE KADINA KARŞI ŞİDDETE SON TALEPLERİYLE İSPANYA VE İTALYA\'DA GENEL GREVE GİDİLDİ

İspanya Ve İtalya\'da Dünya Kadınlar Günü Grevi

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE KADINA KARŞI ŞİDDETE SON TALEPLERİYLE İSPANYA VE İTALYA\'DA GENEL GREVE GİDİLDİ

08 Mart 2019 Cuma 12:38
İspanya Ve İtalya\'da Dünya Kadınlar Günü Grevi

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE KADINA KARŞI ŞİDDETE SON TALEPLERİYLE İSPANYA VE İTALYA'DA GENEL GREVE GİDİLDİ

Madrid, 8 Mart 19 : İspanya ve İtalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla genel greve gidildi.

İşçi sendikalarının çağrısıyla kadın-erkek eşitliği ve kadına karşı şiddete ilişkin taleplerin öne çıkarıldığı grev dolayısıyla ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar olurken, meydanlara inen kadınlar gösteri düzenledi.

İspanya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2017 yılında sembolik olarak başlayan grev son iki yıldır genel greve dönüştü. İşçi sendikalarından bazıları 24 saat, bazıları da gün içerisinde iki saat greve gitme kararı aldı.

Birçok üniversitede greve katılımdan dolayı dersler yapılamadı. Bask özerk yönetim parlamentosunda da milletvekillerinin greve katılımı nedeniyle yeterli çoğunluğa ulaşılamayınca bugünkü oturum iptal edildi.

Barselona kentinde kadın örgütlerinin üyeleri sabah erken saatlerde şehrin önemli yollarında trafiği durdurma eylemi yaptı. Ülke genelinde başta Madrid ve Barselona olmak üzere 70'den fazla kentte akşam saatleri için gösteriler organize edildiği duyuruldu.

Diğer yandan, İtalya'da da kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığı ve eşitsizliğe karşı genel greve gidildi. Grev özellikle otobüs ve tren ulaşımını olumsuz etkilerken, Alitalia havayolu şirketi de saat 10.00 ila 14.00'te çalışanlarının grev yapacağını duyurdu.

İşçi sendikalarının gün içerisinde başta Roma ve Milano olmak üzere tüm büyük kentlerde organize ettiği gösterilerde ise "Eşitlik lehine hareket et" teması öne çıkarıldı. Eşitliğin "kadın meselesi olmadığını" vurgulayan sendika temsilcileri, ekonomilerin ve işletmelerin gelişmesi için eşitliğin şart olduğunu vurguladı.

Diğer bir güney Avrupa ülkesi Portekiz'de ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde kadına yönelik şiddete tepkiler ön plana çıkarıldı. Bu yılın ilk iki ayında erkekler tarafından uğradıkları şiddet sonucu 12 kadının hayatını kaybettiği ülkede dün kadına yönelik şiddete karşı ulusal yas ilan edildi.

(AA/RU/ÖK)

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