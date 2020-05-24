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İspanya Temmuz’da Sınırlarını Turizme Açacak

Madrid, 24 Mayıs 2020 (.): Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen ve salgınla mücadelede en katı tedbirler getiren ülkeler arasında yer alan İspanya, Temmuz ayında sınırlarını turistlere tekrar açacağını ve futbol liginin de Haziran ayında yeniden başlayacağını açıkladı.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:33
İspanya Temmuz’da Sınırlarını Turizme Açacak
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Madrid, 24 Mayıs 2020 (.): Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen ve salgınla mücadelede en katı tedbirler getiren ülkeler arasında yer alan İspanya, Temmuz ayında sınırlarını turistlere tekrar açacağını ve futbol liginin de Haziran ayında yeniden başlayacağını açıkladı.

Başbakan Pedro Sanchez televizyondan canlı yayınlanan basın toplantısında yaptığı açıklamada, ‘’Temmuz ayından itibaren yabancı turizm güvenli koşullarda tekrar başlayacak. Turistlerin hiçbir risk altında olmayacağını ve bize de herhangi bir risk getirmeyeceklerini garanti edeceğiz’’ diye konuştu.

Sanchez, İspanya futbol ligi La Liga’nın da 8 Haziran’da tekrar başlayacağını ve maçların seyircisiz 
oynanacağını belirtti.

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Sanchez bu açıklamayı, karantina tedbirlerinin ülke ekonomisine etkilerinden dolayı aşırı sağcı Fox Partisi tarafından istifa çağrılarına maruz kaldığı bir zamanda yaptı. Vox’un çağrısıyla İspanya genelindeki kentlerde binlerce otomobil ve motosikletli kornalar çalarak protesto gösterileri düzenlendi.

Yabancı turizm İspanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nda sekizde bir civarında paya sahip ve hükümetin Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yürürlüğe koyduğu katı tedbirler nedeniyle oteller, barlar, restoranlar, plajlar ve parklar gibi birçok mekan kepenk indirmek zorunda kaldı.

Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 678’e, toplam vaka sayısının da 235 bin 290’a çıktığı ülkede, bir gün içindeki can kaybı sayısı son 7 gündür 100’ün altına düşmüş durumda. Cumartesi günü de son 24 saatteki can kaybı sayısı 48 olarak açıklandı.

Ülkede sadece Mart ayında bir milyona yakın istihdam kaybı yaşanırken, Bank of Spain’in tahminlerine göre bu yıl ülke ekonomisi yüzde 12’ye kadar daralacak.

(VOA/FEZ)
 

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