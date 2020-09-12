banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
466.279
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5669
EURO
8.8348
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

İspanya Kralı\'nın Kızı Tedbiren Karantinaya Alındı

Madrid, 12 Eylül 20 (.): İspanya\'da Kral 6. Felipe\'nin büyük kızı ve tahtın ilk veliahtı Prenses Leonor\'un, bugün başlayan okulunda bir sınıf arkadaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındığı açıklandı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 10:08
İspanya Kralı\'nın Kızı Tedbiren Karantinaya Alındı
banner337
banner351


Madrid, 12 Eylül 20 (.): İspanya'da Kral 6. Felipe'nin büyük kızı ve tahtın ilk veliahtı Prenses Leonor'un, bugün başlayan okulunda bir sınıf arkadaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındığı açıklandı.
Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, başkent Madrid'deki Santa Maria de los Rosales özel okuluna giden 14 yaşındaki Prenses Leonor'un bir sınıf arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkması yüzünden, okullarda uygulanan protokol gereği tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte karantinaya alındığı bildirildi.
Madrid'de anaokul ve ilkokullarda yeni eğitim öğretim yılı salı günü başlarken, ortaokul son sınıfa giden Prenses Leonor bugün ders başı yapmıştı.
Madrid özerk yönetimin okullarda uyguladığı Kovid-19 protokolü gereği, bir öğrencide Kovid-19 vakası tespit edilmesi halinde sadece vakanın çıktığı sınıftaki tüm öğrenciler 14 gün süreyle karantinaya alınıyor.

banner341
Madrid'de yeni eğitim yılının ilk haftasında 5'ten fazla okulda Kovid-19 vakası çıkması sonucu bu sınıflardaki öğrenciler karantinaya alındı.
Ülkenin diğer bölgelerinde de benzer sorunlar yaşanırken, Bask bölgesinde şimdiye kadar sınıflarda tespit edilen 30 kadar Kovid-19 vakasından 4 okulun kapandığı duyuruldu.
Avrupa'da Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da bugün açıklanan son verilere göre dünden bu yana 12 bin 183 artışla toplam vaka sayısı 566 bin 326'ya, ölü sayısı da 29 bin 747'ye ulaştı.
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin Yönetimi, İsrail İle Varılan Anlaşmaya Tepki Olarak Manama'daki Büyükelçisini Geri Çağırdı
Filistin Yönetimi, İsrail İle Varılan Anlaşmaya Tepki Olarak Manama'daki Büyükelçisini Geri Çağırdı
Japonya'nın Kuzeydoğusundaki Miyagi'de 6,1 Ve 5 Büyüklüğünde İki Deprem
Japonya'nın Kuzeydoğusundaki Miyagi'de 6,1 Ve 5 Büyüklüğünde İki Deprem
Abd'de New York'un Geleceğinden Endişe Duyan 150 Büyük Şirketten Uyarı
Abd'de New York'un Geleceğinden Endişe Duyan 150 Büyük Şirketten Uyarı
Fkö Ve Diğer Filistinli Gruplardan Bahreyn'in İsrail İle Normalleşme Anlaşmasına Tepki
Fkö Ve Diğer Filistinli Gruplardan Bahreyn'in İsrail İle Normalleşme Anlaşmasına Tepki
Abd'nin Houston Kentinde Akli Dengesi Bozuk Kişiyi Vuran 4 Polis Görevden Alındı
Abd'nin Houston Kentinde Akli Dengesi Bozuk Kişiyi Vuran 4 Polis Görevden Alındı
Abd Ağustosta 200 Milyar Dolarlık Bütçe Açığı Verdi
Abd Ağustosta 200 Milyar Dolarlık Bütçe Açığı Verdi
Kolombiya’da Polise
Kolombiya’da Polise "tepki Protestoları": 10 Ölü, 403 Yaralı
Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra İçin
Peru'da Devlet Başkanı Vizcarra İçin "görevden Alma" Süreci Başlatıldı
Moody's Türkiye'nin Kredi Notunu Düşürdü
Moody's Türkiye'nin Kredi Notunu Düşürdü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 874, Meksika'da 534 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 874, Meksika'da 534 Kişi Öldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim