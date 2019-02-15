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İspanya Hükümetinden Franco\'nun Ailesine 15 Gün Süre

Madrid, 15 Şubat 19 : İspanya\'da sosyalist azınlık hükümeti, Madrid\'deki Şehitler Vadisi\'nde (Valle de los Caidos) bulunan diktatör Francisco Franco\'nun mezar yerinin taşınacağı yere karar vermesi için ailesine 15 gün süre tanıdı.

İspanya Hükümetinden Franco\'nun Ailesine 15 Gün Süre

Madrid, 15 Şubat 19 : İspanya\'da sosyalist azınlık hükümeti, Madrid\'deki Şehitler Vadisi\'nde (Valle de los Caidos) bulunan diktatör Francisco Franco\'nun mezar yerinin taşınacağı yere karar vermesi için ailesine 15 gün süre tanıdı.

15 Şubat 2019 Cuma 18:00
İspanya Hükümetinden Franco\'nun Ailesine 15 Gün Süre

Madrid, 15 Şubat 19 : İspanya'da sosyalist azınlık hükümeti, Madrid'deki Şehitler Vadisi'nde (Valle de los Caidos) bulunan diktatör Francisco Franco'nun mezar yerinin taşınacağı yere karar vermesi için ailesine 15 gün süre tanıdı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yapan Adalet Bakanı Dolores Delgado, diktatör Franco'nun kalıntılarının nereye taşınmasına karar vermeleri için Franco'nun ailesine 15 gün süre verdiklerini, eğer herhangi bir cevap gelmezse yeni defin yerine hükümetin karar vereceğini söyledi.

Delgado, daha önceden gündeme gelen, diktatör Franco'nun kalıntılarının Madrid'in merkezindeki Almudena Kilisesi'ne taşınması olasılığının gerek Madrid özerk yönetiminin kamu güvenliği gerekçesiyle karşı çıkması gerekse Tarihi Bellek Yasası'nın maddeleri gereği mümkün olmadığını vurguladı.

Adalet Bakanı, diktatör Franco'nun kalıntılarının "onu yüceltmeyecek bir yere defnedileceğini" açıkladı.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken seçim öncesinde sosyalist hükümetin diktatör Franco'nun mezar yerini değiştirmeyi sonlandırması bekleniyor.

İspanya'da İç Savaş ve sonrasında 1936-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, kendisinin ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilika'da diktatör Franco'nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarı ile İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybedenlerden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da burada bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini planlıyor.

(AA/FG)

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