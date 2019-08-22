banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95394
ALTIN
277.618
DOLAR
5.7595
STERLİN
7.0589
EURO
6.3843
Öldürmekle tehdit etti
ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ!
İzinsiz ikamet eden 9 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 9 KİŞİ...
Lefkoşa'da hırsızlık!
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK!
Bulduğu cüzdandaki paraları çaldı
İSMİ BİLİNMEYEN ZANLI TUTUKLANDI!
banner306

İspanya\'dan Listeria Salgını Nedeniyle Uluslararası Sağlık Uyarısı

SAĞLIK BAKANLIĞI, ÜLKEYİ ZİYARET EDEN TURİSTLERİN LİSTERİA BAKTERİSİNDEN ETKİLENME İHTİMALİNE KARŞI ULUSLARARASI SAĞLIK UYARISI YAYIMLADI

İspanya\'dan Listeria Salgını Nedeniyle Uluslararası Sağlık Uyarısı

SAĞLIK BAKANLIĞI, ÜLKEYİ ZİYARET EDEN TURİSTLERİN LİSTERİA BAKTERİSİNDEN ETKİLENME İHTİMALİNE KARŞI ULUSLARARASI SAĞLIK UYARISI YAYIMLADI

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:11
İspanya\'dan Listeria Salgını Nedeniyle Uluslararası Sağlık Uyarısı

SAĞLIK BAKANLIĞI, ÜLKEYİ ZİYARET EDEN TURİSTLERİN LİSTERİA BAKTERİSİNDEN ETKİLENME İHTİMALİNE KARŞI ULUSLARARASI SAĞLIK UYARISI YAYIMLADI

Madrid, 22 Ağustos 19 : İspanya'da, 150 kişiye bulaşan ve 1 kişinin ölümüne neden olan listeria salgını nedeniyle uluslararası sağlık uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, listeria salgınına yönelik sağlık uyarılarının, bazı turistlerin bakteriden etkilenmiş olma ve vakaların diğer ülkelerde görülme ihtimaline karşı Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'ne iletildiğini belirtti.

banner317
Salgının, 15 Ağustos'ta Endülüs bölgesinde başladığı ve şimdiye kadar 150 kişide görülen listeria bakterisi nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakterinin bulaşmasına neden olduğu sanılan domuz etinin üretildiği tesisin kapatıldığı ve tüm ürünlerinin denetlendiği kaydedildi.

Özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar üzerinde etkili olduğu bilinen listeria bakterisi, genellikle toprak, su ve hayvanlarda bulunmasından dolayı gıdalar aracılığıyla insanlara bulaşıyor. 

Yüksek ateş, baş ağrısı, kramp, bulantı ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ölümcül etki gösteriyor.

(AA/RU/YIL)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev İşi Yapmak Erken Ölüm Riskini Azaltıyor
Ev İşi Yapmak Erken Ölüm Riskini Azaltıyor
Bangladeş'te Dang Humması Salgını Sürüyor
Bangladeş'te Dang Humması Salgını Sürüyor
İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
Trump'tan Frederiksen'in Grönland yorumuna tepki
Trump'tan Frederiksen'in Grönland yorumuna tepki
Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yağmalandı
Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yağmalandı
Yemen için para gelmezse insanlar ölecek
Yemen için para gelmezse insanlar ölecek
Mitsotakis'ten Türkiye açıklaması
Mitsotakis'ten Türkiye açıklaması
Hong Kong'da Protestolar Devam Ediyor
Hong Kong'da Protestolar Devam Ediyor
Trump'ın Rusya’nın Yeniden G7 Formatına Katılması İsteği
Trump'ın Rusya’nın Yeniden G7 Formatına Katılması İsteği
Ukrayna'dan, Bdt Kitle İmha Silahı Anlaşmasından Çekilme Kararı
Ukrayna'dan, Bdt Kitle İmha Silahı Anlaşmasından Çekilme Kararı

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim