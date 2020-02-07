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İspanya\'dan Abd\'ye "ticari Düşmanlık Askeri İş Birliğini Riske Atar" Uyarısı

Madrid, 7 Şubat 20 : İspanya\'da ocak ayı ortasında kurulan sol koalisyon hükümetinin, son dönemlerde İspanyol şirketlerini hedef alan ticari baskılarından dolayı ABD yönetimini

İspanya\'dan Abd\'ye "ticari Düşmanlık Askeri İş Birliğini Riske Atar" Uyarısı

Madrid, 7 Şubat 20 : İspanya\'da ocak ayı ortasında kurulan sol koalisyon hükümetinin, son dönemlerde İspanyol şirketlerini hedef alan ticari baskılarından dolayı ABD yönetimini

07 Şubat 2020 Cuma 11:07
İspanya\'dan Abd\'ye

Madrid, 7 Şubat 20 : İspanya'da ocak ayı ortasında kurulan sol koalisyon hükümetinin, son dönemlerde İspanyol şirketlerini hedef alan ticari baskılarından dolayı ABD yönetimini "askeri iş birliğinde misilleme yapmakla" uyardığı bildirildi.

El Pais gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in, perşembe günü ABD'nin Madrid Büyükelçisi Duke Buchan ile yaptıkları görüşmede, İspanyol şirketlerini tehdit eden ABD'nin yeni gümrük tarifeleri ve ticari baskılarını gündeme getirdiği belirtildi.

ABD Büyükelçisine "Ticari düşmanlık, askeri iş birliğini riske atar" mesajını ilettikleri aktarılan Laya ve Robles'in, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden "ticari düşmanlıkları" sonlandırmasını istediği ifade edildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Laya'nın, bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yapacağı bilgisi de paylaşıldı.

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Trump yönetimi ekim ayında aldığı kararda, aralarında İspanya'nın olduğu bazı Avrupa Birliği ülkelerini etkileyecek şekilde ithal edilen tarım ürünlerine yüzde 25 oranında vergi getirmişti.

Özellikle şarap, peynir ve zeytinyağı gibi ürünlerini ABD'ye satan ve bundan yılda 800 milyon avroluk gelir elde eden İspanyol şirketlerine yapılan baskılar, İspanyol hükümeti tarafından "adil olmadığı" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Diğer yandan İspanya'nın güneydoğusundaki Cadiz kenti yakınlarındaki Rota askeri üssündeki ABD askerinin mevcudiyetinin artması bekleniyor.

İspanyol hükümeti, ABD'nin Rota'da konuşlandırdığı 4 füze rampasının yerine helikopterlerle donatılmış modern gemiler getirmesi talebine onay vermişti. Bunun, üsteki ABD asker sayısını yüzde 50 artıracağı belirtiliyor.

(AA/AK/GÜL)

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