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İspanya\'da Sosyalist Lider Pedro Sanchez Başbakan Olarak Yemin Etti

Madrid, 8 Ocak 20 : İspanya\'nın demokrasi tarihinde kurulan ilk koalisyon hükümetinin başbakanı olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez yemin ederek göreve başladı.

İspanya\'da Sosyalist Lider Pedro Sanchez Başbakan Olarak Yemin Etti

Madrid, 8 Ocak 20 : İspanya\'nın demokrasi tarihinde kurulan ilk koalisyon hükümetinin başbakanı olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez yemin ederek göreve başladı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 15:51
İspanya\'da Sosyalist Lider Pedro Sanchez Başbakan Olarak Yemin Etti

Madrid, 8 Ocak 20 : İspanya'nın demokrasi tarihinde kurulan ilk koalisyon hükümetinin başbakanı olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez yemin ederek göreve başladı.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da, Kral 6. Felipe'nin huzuruna çıkan Sanchez, anayasaya el basarak yemin etti.

PSOE'nin 2018 Haziran'da tek başına kurduğu azınlık hükümetinin de başbakanı olan Sanchez, daha önceden İspanya'da bir ilk olan yemin töreninde haç veya İncil gibi Hristiyanlığa özgü hiçbir dini sembol kullanmayan başbakan olma özelliğini yineledi. 

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İspanya'da diktatör Franco'nun ardından demokrasi tarihindeki (1977'den bu yana) 7. başbakan olan Sanchez'in, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı ile kurduğu azınlık sol koalisyon hükümetinin bakanlarını, gelecek hafta açıklayacağı bildirildi.

Sanchez'in başbakanlığında kurulan sol koalisyon hükümeti, salı günü mecliste yapılan ikinci tur oylamada, 167 "evet", 165 "hayır" ve 18 "çekimser" ile basit çoğunluğu yakalayarak güvenoyu almıştı.

Ülkede 254 gün süren hükümetsizliğe son veren koalisyon, 8 siyasi partinin dış desteğiyle kurulmuştu.

(AA/RU/HA)
 

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