banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102158
ALTIN
382.122
DOLAR
6.7915
STERLİN
8.3108
EURO
7.4554
banner339
Pilli: “Toplam 193 test yapıldı, pozitif vaka yok”
PİLLİ: POZİTİF VAKA YOK
İkametgahında uyuşturucu bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Ara bölgede yangın!
YANGIN RÜZGARLA BÜYÜYOR
Sağanak yağmur bekleniyor
SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR
Flaş Haber
Ara bölgede yangın!
Kapat

İspanya\'da Son 24 Saatte Kovid-19\'dan 95 Kişi Öldü

416 KİŞİYE KOVİD-19 TEŞHİSİ KONULDU, VAKA SAYISI 232 BİN 555\'E ÇIKTI

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:40
İspanya\'da Son 24 Saatte Kovid-19\'dan 95 Kişi Öldü
banner337
banner345

416 KİŞİYE KOVİD-19 TEŞHİSİ KONULDU, VAKA SAYISI 232 BİN 555'E ÇIKTI

İSPANYOL MECLİSİ, OLAĞANÜSTÜ HALİ 7 HAZİRAN'A KADAR UZATACAK

Madrid, 20 Mayıs 20 : İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 27 bin 888'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 83 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün 95'e yükseldi. Günlük ölüm sayısının dört gündür art arda 100'ün altında olması dikkati çekti.

Virüsten hayatını kaybedenlerden 40'ının, Madrid'in ardından Kovid-19'un en fazla görüldüğü özerk bölge Katalonya'da olması dikkati çekti. Katalonya'da toplam ölü sayısı 6 bin 21 oldu.

Madrid'de ise son 24 saatteki 18 artışla toplam ölü sayısının 8 bin 912 olduğu bildirildi.

banner341
Bakanlık, salgında ölenlerin sayısını 27 bin 888 olarak açıkladı.

PCR testlerine göre son 24 saatteki yeni vaka sayısının 416 olduğu ve toplamda 232 bin 555'e çıktığı bildirildi.

Yeni Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 31'i acil servis olmak üzere 214'ünün hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

OHAL 7 HAZİRAN'A KADAR UZATILACAK

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 14 Mart'ta ilan edilen ve 24 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin 7 Haziran'a kadar uzatılması için bugün meclisin onayını isteyen tezkereyi sundu.

Akşam saatlerinde yapılacak oylamayla tezkerenin meclisten geçmesi bekleniyor.

Kademeli normalleşme kapsamında 18 Mayıs'tan bu yana ülkenin yüzde 70'inde ikinci aşamaya geçilirken dört aşama olarak belirlenen sürecin haziran ayı sonunda ülke genelinde tamamlanması öngörülüyor.

Hükümet, engelli veya sağlık sorunu bulunmamak şartıyla 6 yaş üstü herkese yarından itibaren en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

(AA/RU/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçak motoru üreticisi İngiliz Rolls-Royce 9 bin kişiyi işten çıkaracak
Uçak motoru üreticisi İngiliz Rolls-Royce 9 bin kişiyi işten çıkaracak
Bilim insanları yüzde dördü insan olan fare üretti
Bilim insanları yüzde dördü insan olan fare üretti
Koronavirüs Salgını 60 Milyon Kişiyi Aşırı Yoksulluğa İtebilir
Koronavirüs Salgını 60 Milyon Kişiyi Aşırı Yoksulluğa İtebilir
Boş Tribünlere Şişme Bebek Koyan Futbol Takımı Disipline Sevkedildi
Boş Tribünlere Şişme Bebek Koyan Futbol Takımı Disipline Sevkedildi
Koronavirüs önlemleriyle azalan karbon salımının hızla artmasından endişe ediliyor
Koronavirüs önlemleriyle azalan karbon salımının hızla artmasından endişe ediliyor
Johnson and Johnson ABD'de bebek pudrası satışını durduruyor
Johnson and Johnson ABD'de bebek pudrası satışını durduruyor
Abd'de Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 93 Bin 594 Oldu
Abd'de Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 93 Bin 594 Oldu
Trump, G-7 Liderler Zirvesi Video Konferans Yerine Yüz Yüze Yapmayı Düşünüyor
Trump, G-7 Liderler Zirvesi Video Konferans Yerine Yüz Yüze Yapmayı Düşünüyor
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 339'a Çıktı
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 339'a Çıktı
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 4 Milyon 989 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 4 Milyon 989 Bini Aştı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim