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İspanya\'da Sol Koalisyon Hükümetinde 11 Kadın 11 Erkek Bakan Görev Yapacak

İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ:  

İspanya\'da Sol Koalisyon Hükümetinde 11 Kadın 11 Erkek Bakan Görev Yapacak

İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ:  

12 Ocak 2020 Pazar 17:54
İspanya\'da Sol Koalisyon Hükümetinde 11 Kadın 11 Erkek Bakan Görev Yapacak

İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ:  "YENİ YASAMA DÖNEMİ BÖLGESEL, SOSYAL VE KUŞAKLAR ARASI DİYALOĞUN ÖNE ÇIKACAĞI BİR DÖNEM OLACAK"
Madrid, 12 Ocak 20 : İspanya'da kurulan sol koalisyon hükümetinde oluşturulan 22 bakanlık, kadın ve erkekler arasında eşit dağıtıldı.
Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakında kurulan koalisyon hükümetinin Başbakanı Pedro Sanchez, Bakanlar Kurulu'nu açıkladı.
Sanchez, "Yeni yasama dönemi bölgesel, sosyal ve kuşaklar arası diyaloğun öne çıkacağı bir dönem olacak. Vatandaşlar, siyasetçilerden modern ve birlikte yaşamı içine alan bir İspanya talep ediyor. Hakaret değil, uzlaşı istiyorlar. Bölgesel birliği ilerletmekten daha ilerici bir şey yok." dedi.
Yeni hükümette, 11 erkek 11 kadın bakan görevlendirildi.
İspanya tarihindeki ilk koalisyon hükümeti, bazı ilkleri beraberinde getirdi.
Ülkede ilk defa 4 başbakan yardımcısın olduğu yeni hükümette bakan sayısı da arttı. Koalisyonun küçük ortağı Unidas Podemos 5 bakanlık aldı.

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Unidas Podemos lideri Pablo İglesias sosyal haklardan sorumlu Başbakan Yardımcısı olurken Çalışma ile yeni oluşturulan Eşitlik, Tüketim ve Üniversiteler Bakanlıkları aşırı sol görüşlü bu ittifaka verildi.
Başbakan Sanchez, aralarında İçişleri, Savunma, Bayındırlık, Eğitim ve Bilim Bakanlıklarının da olduğu bir önceki hükümetinden 11 bakanı değiştirmedi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olan Josep Borrell'den boşalan Dışişleri Bakanlığına ise 2013'ten bu yana Uluslarası Ticaret Örgütünün başkanı olan Arancha Gonzalez Laya getirildi.
Kadın ekonomist Laya'nın teknokrat olarak dışişleri bakanı olması "İspanya'nın dış politikada ağırlığının ekonomi üzerine yoğunlaşacağı" şeklinde değerlendirdi.
Hükümet üyeleri yarın Kral 6. Felipe huzurunda yemin ettikten sonra ilk Bakanlar Kurulu toplantısı salı günü yapılacak.
Mecliste 7 Ocak'ta güvenoyu alan azınlık sol koalisyon hükümetinin önündeki en büyük sorun, ayrılıkçı girişimlerle öne çıkan Katalonya olarak gösteriliyor.
(AA/ÖZ/HA)
 

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