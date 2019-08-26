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İspanya\'da Savaş Uçağı Düştü

AKDENİZ\'DE DÜŞEN C-101 TİPİ SAVAŞ UÇAĞINDAKİ İSPANYOL PİLOTU ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İspanya\'da Savaş Uçağı Düştü

AKDENİZ\'DE DÜŞEN C-101 TİPİ SAVAŞ UÇAĞINDAKİ İSPANYOL PİLOTU ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:17
İspanya\'da Savaş Uçağı Düştü

AKDENİZ'DE DÜŞEN C-101 TİPİ SAVAŞ UÇAĞINDAKİ İSPANYOL PİLOTU ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Madrid, 26 Ağustos 19 : İspanya Hava Kuvvetlerine ait C-101 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Akdeniz'de denize düştüğü bildirildi. 

Sivil Koruma ve Murcia özerk yönetimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, C-101 tipi savaş uçağının, ülkenin güneydoğusundaki Murcia kentindeki La Manga del Mar Menor kıyılarının yaklaşık 4 kilometre açığında denize düştüğü kaydedildi.

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Düşen uçaktaki İspanyol pilotu arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, uçağın düşüş anında pilotun fırlatma koltuğunu kullanmadığı görüldü. 

Öte yandan, İspanyol firması CASA tarafından üretilen C-101 savaş uçağının düşme nedeniyle ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.

İspanya'nın doğusundaki Mayorka adasında dün meydana gelen diğer bir olayda da hafif uçak ve helikopter havada çarpışmış ve 7 kişi hayatını kaybetmişti.
(AA/HUR/ŞEB)
 

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