banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
380.155
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2994
EURO
7.4179
banner339
Kaçak kumar oynadılar
KAÇAK KUMAR OYNADILAR
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK

İspanya\'da Kovid-19\'dan Ölenlerin Sayısı 28 Bin 628\'e Çıktı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE UYARILAR KOORDİNASYON MERKEZİ DİREKTÖRÜ FERNANDO SİMON:

22 Mayıs 2020 Cuma 19:34
İspanya\'da Kovid-19\'dan Ölenlerin Sayısı 28 Bin 628\'e Çıktı
banner337
banner345

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ VE UYARILAR KOORDİNASYON MERKEZİ DİREKTÖRÜ FERNANDO SİMON: "SALGININ SEYRİ OLDUKÇA OLUMLU, DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Madrid, 22 Mayıs 20 (.): İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak toplamda 28 bin 628'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Katalonya hariç dün ülkede 48 olarak açıklanan Kovid-19 bağlantılı günlük ölü sayısı bugün 56'ya yükseldi.

Dün 27 bin 940 olarak açıklanan Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı, daha önceki başka ölümlerin virüsle bağlantılı çıkmasıyla 688 artışla 28 bin 628 olarak güncellendi.

Yapılan testlere göre son 24 saatte yeni vaka sayısı 446 oldu ve toplam vaka sayısı 234 bin 824'e çıktı.

banner341
Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Madrid özerk yönetiminde son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 8 bin 944'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, salgını "kontrol altında tutmaya devam ettiklerini" söyledi.

"Salgının seyri oldukça olumlu, düşmeye devam ediyor." diyen Simon, günlük ölüm sayılarının son 6 gündür 100'ün altında seyretmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için 4 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecini başlatan hükümet, 25 Mayıs'tan itibaren bazı kentlerde yeni seviyelere geçme kararı aldı.

Madrid ve Barselona kentlerinin ilk aşamadan çıkacağı yeni süreçle ülke nüfusunun yüzde 53'ünün ikinci, yüzde 47'sinin de üçüncü aşamaya geçmiş olacağı bildirildi.

Hükümet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında olağanüstü hali 7 Haziran'a kadar uzatmıştı.

(AA/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgını Yavaşladı
Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Salgını Yavaşladı
Hamas:
Hamas: "israil'in İlhak Planı Öne Alınamaz Bir İntifadaya Neden Olacak"
Yunanistan Kapılarını Turistlere Açmaya Hazırlanıyor
Yunanistan Kapılarını Turistlere Açmaya Hazırlanıyor
Pakistan'da Düşen Uçakta 90 Yolcu Ve 8 Mürettebat Vardı
Pakistan'da Düşen Uçakta 90 Yolcu Ve 8 Mürettebat Vardı
ABD'de COVID-19 kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek
ABD'de COVID-19 kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek
Trump: İkinci dalga olursa ekonomiyi durdurmayacağız
Trump: İkinci dalga olursa ekonomiyi durdurmayacağız
Paris'te sağlık çalışanlarından protesto gösterisi
Paris'te sağlık çalışanlarından protesto gösterisi
ABD bir anlaşmadan daha çekiliyor
ABD bir anlaşmadan daha çekiliyor
ABD'nin Covid-19 desteği Rusya'da memnuniyetle karşılandı
ABD'nin Covid-19 desteği Rusya'da memnuniyetle karşılandı
Yunanistan turistlere Covid-19 testi yapmayacak
Yunanistan turistlere Covid-19 testi yapmayacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim