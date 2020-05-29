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İspanya\'da Kovid-19\'dan Ölenlerin Sayısı 27 Bin 121\'e Yükseldi

Madrid, 29 Mayıs 20 (.): İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısını düne göre 2 artışla 27 bin 121 olarak açıkladı.

29 Mayıs 2020 Cuma 20:10
İspanya\'da Kovid-19\'dan Ölenlerin Sayısı 27 Bin 121\'e Yükseldi
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Madrid, 29 Mayıs 20 (.): İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısını düne göre 2 artışla 27 bin 121 olarak açıkladı.
Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 39 kişinin salgından öldüğünü duyurdu.
Açıklamada ayrıca, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 187 olduğu belirtilse de, düne nazaran toplam vaka sayısının 658 artarak 238 bin 564 olarak verilmesi dikkati çekti.
Kovid-19'un bulaştığı toplam sağlık personeli sayısının da 51 bin 482 olduğu açıklandı.
ÖZERK YÖNETİMLERİN VERİLERİNE GÖRE ÖLÜ VE VAKA SAYILARI DAHA FAZLA
Bu arada Sağlık Bakanlığı ile ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin açıkladıkları Kovid-19 verileri arasındaki farklılık devam etti.
Salgının en fazla görüldüğü Madrid özerk bölgesindeki yerel yönetim, Kovid-19'dan son 24 saatteki 7 artışla şimdiye kadar 9 bin 49 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının da düne nazaran 57 artışla 68 bin 894'e yükseldiğini bildirdi.

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Ayrıca Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre, İspanya'da 13 Mart'tan 22 Mayıs'a kadar olan sürede, geçmiş istatistiklere göre değerlendirme yapıldığında, ölüm sayısında 43 bin 34 artış olduğu bilgisi paylaşıldı.
Muhalefet partilerinden gelen "hükümet rakamları gizliyor" suçlamalarına cevap veren Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Bazı şeyler daha iyi yapılabilir ama belirsizlik ve öngörülmeyen hiçbir şey yok." dedi. 
KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ
OHAL'in 7 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da, 6 yaş üstü herkese en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.
Hükümet, 4 Mayıs'ta başlanan kademeli normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'dan itibaren ülke nüfusunun yüzde 70'inin (32 milyon) üçüncü aşamada, Madrid, Barselona ve Lleida kentleriyle Castillay y Leon bölgesinin yarısının dahil olduğu yüzde 30'unun da (15 milyon) ikinci aşamada olacağını açıkladı. 
Kovid-19'un en az görüldüğü Kanarya ve Balear bölgelerindeki 4 adada ise son aşamaya geçilecek.
Dört aşamalı belirlenen kademeli normalleşme sürecinin haziran ayı sonunda tüm ülkede tamamlanması öngörülüyor.
(AA/GÖZ/SEL)

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