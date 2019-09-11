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İspanya\'da Erken Seçim İhtimali Artıyor

HÜKÜMET KURMAK İÇİN TEK ALTERNATİF OLAN SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ VE UNİDAS PODEMOS ARASINDA YAPILAN TOPLANTI BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

İspanya\'da Erken Seçim İhtimali Artıyor

HÜKÜMET KURMAK İÇİN TEK ALTERNATİF OLAN SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ VE UNİDAS PODEMOS ARASINDA YAPILAN TOPLANTI BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

11 Eylül 2019 Çarşamba 06:44
İspanya\'da Erken Seçim İhtimali Artıyor

HÜKÜMET KURMAK İÇİN TEK ALTERNATİF OLAN SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ VE UNİDAS PODEMOS ARASINDA YAPILAN TOPLANTI BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

İSPANYA'DA 23 EYLÜL'E KADAR HÜKÜMET KURULAMAZSA 24 EYLÜL'DE MECLİS FESHEDİLEREK 10 KASIM'DA BİR KEZ DAHA SANDIK BAŞINA GİDİLECEK

Madrid, 11 Eylül 19 : İspanya'da 28 Nisan'daki erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma müzakerelerinde ilerleme sağlanamazken, ülkenin 10 Kasım'da bir kez daha sandığa gitme olasılığı arttı.

Mevcut meclis aritmetiğine göre hükümet kurmak için tek alternatif olarak gösterilen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos arasındaki görüşmeler bir kez daha başarısızlıkla sonuçlandı.

PSOE ve Unidas Podemos'un temsilcileri arasında mecliste yapılan toplantı sonrasında her iki taraftan da birbirini suçlayan açıklamalar geldi.  

Gazetecilere verilen demeçlerde, PSOE Meclis Sözcüsü Adriana Lastra, "Bugün itibarıyla bir çıkış yolu görmüyoruz. Anlaşma sağlayacak bir yol yok." şeklinde konuştu.

Unidas Podemos adına müzakereleri yürüten Pablo Echenique de koalisyon hükümeti taleplerinin PSOE tarafından reddedilmesinin "bir hata" olduğunu vurguladı. Echenique, PSOE'nin ülkeyi erken seçime götürmek istediğini savundu.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından Kral 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve PSOE lideri Pedro Sanchez, Unidas Podemos'a 4 bakanlık teklif etmiş ancak bu kabul edilmemişti.

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Mecliste 25 Temmuz'da yapılan güven oylamasında Unidas Podemos'un çekimser oy kullanmasıyla Sanchez hükümeti kuramazken, İspanya Kralı görüşmelerine devam etmesi için siyasi partilere süre vermişti. 

PSOE ile "güven sorunu" olduğunu belirten Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias, "gerçek bir koalisyon hükümeti kurulmasını ve önemli bakanlıklardan (İçişleri, Dışişleri, Savunma, Ekonomi) birinin verilmesini" talep ediyor.

İspanya'daki siyasi takvim gereği 23 Eylül'e kadar hükümet kurulamaması halinde Kral 6. Felipe'nin 24 Eylül'de meclisi feshetmesi ve 10 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi gerekiyor.

Son 4 yılda 3 kez genel seçimin yapıldığı İspanya'da 10 Kasım'da bir kez daha sandığa gidilmesi halinde bu, aynı yıl içinde iki kez genel seçime gidilmesi açısından ülke tarihinde bir ilk olacak.

Ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından mevcut meclis aritmetiğinde ne sağ ne de sol blok hükümeti kuracak çoğunluğa (176 milletvekili) sahip bulunuyor.

Hükümet kurulması için tek alternatif, PSOE ile Podemos'un anlaşması ve ayrılıkçı Katalan ve Bask siyasi partilerin "çekimser" oy kullanarak dışarından destek vermesi olarak gösteriliyor.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimin sonucunda 350 sandalyeli meclisteki dağılım şu şekilde olmuştu:

"Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 123, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 66, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 57, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42, aşırı sağ görüşlü Vox 24, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 15, Katalonya için Birlik 7, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6 ve ülkedeki diğer özerk yönetimlerde faaliyet gösteren küçük siyasi partilerden Eh Bildu 4, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Compromis 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1.”

(AA/ÖZ/GÜL)

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