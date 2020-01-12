İspanya\'da Aşırı Sağdan, Sol Koalisyon Hükümeti Karşıtı Gösteri

AŞIRI SAĞ GÖRÜŞLÜ VOX PARTİSİ, YENİ KURULAN SOL KOALİSYON HÜKÜMETİNİ İLK GÜNDEN PROTESTO ETMEK İÇİN MEYDANLARA İNDİ

Madrid, 12 Ocak 20 : İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisi, ülke genelinde düzenlediği gösterilerde yeni kurulan sol koalisyon hükümetini protesto etti.

Vox'un öncülüğündeki "İspanya var" adlı platformun çağrısıyla ülkedeki tüm belediye binalarının önünde "egemenliğe ve anayasaya saygılı bir hükümet" teması altında gösteriler düzenledi.

İspanya'da 7 Ocak'ta meclisten güvenoyu alan azınlık sol koalisyon hükümetini özellikle Katalonya sorunundan dolayı "ülke egemenliğini tehdit etmekle" suçlayan Vox yandaşları, Başbakan Pedro Sanchez'i "hainlikle" suçladı.

Gösterilerin sonunda okunan manifestoda, "Ulusal bütünlük ve egemenliğimiz ciddi tehdit altındadır. Pedro Sanchez, ayrılıkçılara boyun eğmiş, asla anlaşma yapmayacağını söyledikleriyle anlaşarak kendi seçmenini aldatmış, tüm İspanyol halkına ihanet etmiştir." ifadesine yer verildi.

Sosyalist İşçi Partisi ve Unidas Podemos arasında kurulan sol koalisyon, mecliste sekiz siyasi partinin desteğiyle basit çoğunluğu alarak azınlık hükümeti kurmuştu.

Koalisyon hükümetine, ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile Bask bölgesinde faaliyet gösteren bağımsızlık yanlısı EH Bildu partileri "çekimser" oy kullanarak destek vermişti.



ERC, yeni hükümetin en kısa sürede Katalonya sorunu için girişim başlatmasını, İspanyol ve Katalan hükümetleri arasında diyalog ile siyasi müzakere masası kurulmasını talep ediyor.Katalonya sorununun etkisiyle bir yıl içinde oylarını artıran ve 3. büyük siyasi parti konumuna gelen Vox'un çok önceden açıkladığı gösteri, Başbakan Sanchez'in bakanların listesini açıklayacağı güne denk geldi.PORTEKİZ SAĞINDAN İSPANYOL SAĞINA HARİTA TEPKİSİDiğer yandan hazırlanan gösteri afişinde, İspanya haritasının Portekiz'i de içine alarak İberya Yarımadası'nın tamamını kapsayarak verilmesi tepkilere neden oldu.Portekiz'de aşırı sağ görüşlü Chega partisi, afişlerin hemen düzeltilip İspanya haritasından Portekiz topraklarının çıkarılmasını talep eden bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Vox partisi de "Yanlış anlamadan dolayı Portekizlilerden özür diliyoruz." diyerek haritayı düzeltti.(AA/ÖZ/HA)