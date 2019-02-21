İspanya Ukrayna'daki taşıyıcı annelik uygulamasına son verdi

Ukrayna para karşılığı taşıyıcı annelik hizmetinde dünyada ilk sıralarda yer alıyor. İspanya yönetiminin Ukrayna'da bu yöntemle doğan çocuklara artık İspanya pasaportu vermeyeceğini açıklaması tartışmaları beraberinde getirdi.

Ukrayna'da son iki yılda suni döllenme yoluyla 20 bin çocuğun doğduğu, onlardan 380'inin taşıyıcı anneler tarafından dünyaya getirildiği belirtiliyor. Bu yönteme başvuranlar arasında ilk sıralarda İspanya vatandaşları bulunuyor.

Avrupa’da taşıyıcı annelik konusuyla ilgili düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

Peki hangi Avrupa ülkelerinde taşıyıcı annelik yasal? Fransa, Almanya, İspanya, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerde yasak olan bu yöntem İngiltere, Yunanistan, Rusya veya Ukrayna ise belli koşullar altında yasal.