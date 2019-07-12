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İspanya tarihinde bir ilk

İspanya tarihinde bir ilk

12 Temmuz 2019 Cuma 13:39
İspanya tarihinde bir ilk

İspanya'da Bakanlar Kurulu, ülke tarihinde ilk kez Silahlı Kuvvetler'e bir kadın general atadı.
İspanya'nın kadın Savunma Bakanı Margarita Robles'in Bakanlar Kurulu'na sunduğu öneriyle kabul edilen kararla, Kara Kuvvetleri'nde albay olan Patricia Ortega'nın general olarak atandığı açıklandı.
Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Patricia Ortega'nın general olarak atanması profesyonellik açısından çok önemli bir adımdır. Kendi başarısıdır ve ordumuzdaki tüm kadınlar için örnektir." dedi.
Kadınların teşvik edilmesinin, demokrasilerde fırsat eşitliğinin en önemli aracı olduğunu ifade eden Calvo, "Toplumda bir kadının ilerleme sağlaması çok gurur verici. Çünkü bir kadın ilerlediğinde hepimiz ilerleriz." şeklinde konuştu.

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General olarak atanan 56 yaşındaki Patricia Ortega'nın, İspanya'da orduya ilk kez kadınların kabul edildiği 1988'de Silahlı Kuvvetler'e katılan 25 kadından biri olduğu belirtildi.
Savunma Bakanlığının paylaştığı bilgilerde, Silahlı Kuvvetler'de görev yapan 221 general arasında hiç kadın bulunmadığı, bin 43 albaydan 3'ünün, 3 bin 96 yarbaydan da 16'sının kadın olduğu kaydedildi. 

 

Son Güncelleme: 12.07.2019 17:07
Anahtar Kelimeler:
Ispanya Kadın General
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