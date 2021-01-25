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İspanya Genelkurmay Başkanı, sırası gelmeden koronavirüs aşısı yaptırmasının ardından istifa etti

İspanya Genelkurmay Başkanı Miguel Angel Villarroya, öncelik sırasında yer almamasına karşın koronavirüs aşısı yaptırması nedeniyle istifa etti.

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:13
İspanya Genelkurmay Başkanı, sırası gelmeden koronavirüs aşısı yaptırmasının ardından istifa etti
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İspanyol Efe haber ajansına göre, Villarroya'nın üst düzey komutanlarla birlikte aşı yaptırdığının ortaya çıkması kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Savunma Bakanı Margarita Robles, bu konudaki haberlerle ilgili olarak Villaroya'dan açıklama istedi.

Aşı kararını savundu

El Pais'e göre 63 yaşındaki Villarroya bunun "Silahlı Kuvvetler'in bütünlüğü, devamlılığı ve etkinliğini korumak için yapıldığını" söyleyerek aşı kararını savundu ancak ordunun itibarının zarar görmesi nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

AFP ajansına göre Robles, Cumartesi günü istifayı kabul etti.

İspanya'nın aşılama programında bakımevlerinde kalanlar ve buradaki personelle, sağlık çalışanları öncelikli grupta yer alıyor.

Daha sonra 80 yaş ve üstü kişilerin aşılanması öngörülüyor.

Ülkede bir gün önce de sivil savunma irtibat subayı bir yarbay, öncelik grubunda yer almamasına rağmen aşı yaptırdığının anlaşılmasından sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alınmıştı.

İspanyol medyası, Murcia yerel yönetiminin Manuel Villegas adlı sağlık danışmanının da benzer şekilde istifa ettiğini duyurdu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İspanya'da şimdiye kadar tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 600 binin üzerinde.

Ülkede hastalıktan şimdiye kadar 55 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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