İspanya'dan Sinovac kararı

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşı programlarına devam ediliyor.



Aşılarla birlikte ülkeler yavaş yavaş normale dönmeye başlarken salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için turizm sezonu da açıldı.



AŞI SERTİFİKASI BULUNAN HERKES GİREBİLİYOR





Yaptırılan aşının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ya da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Bu kapsamda İspanya, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarının yanı sıra Avrupa ülkelerine göre Çin merkezli Sinovac ve Sinopharm aşısını yaptıranları da ülkeye kabul ediyor.



BAZI ÜLKE VATANDAŞLARINA KARANTİNA UYGULANIYOR



ispanya'ya gelen turistler, İspanya Seyahat Sağlık (SpTH) uygulaması üzerinden sağlık kontrol formunu dolduruyor.



Şu anda yalnızca Brezilya ve Güney Afrika'ya yönelik seyahat kısıtlamaları uygulanırken, Hindistan'dan gelen turistlerin ise ülkeye varıştan sonra 10 günlük zorunlu karantinaya tabi tutuluyor. Ayrıca büyük yolcu gemileri olan kruvaziyerlerin de artık ülkeye girişine izin veriliyor.