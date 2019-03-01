İspanya'dan sert Brexit ihtimaline karşı oturma izni önlemi

İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden anlaşmasız şekilde ayrılması ihtimaline karşı önlem alan ülkelerden biri de İspanya. Sert Brexit senaryosunun hayata geçmesi halinde Madrid Hükümeti ülkede yaşayan 400 bin İngiliz'e oturma izni verileceğini açıkladı.

İspanya bu adımı İngiltere'nin de kendi vatandaşlarına aynı hakları sağlayacağını garanti etmesi halinde atacak. İspanyollar hem ülkelerine yüklü miktarda döviz getiren emekli İngilizleri ve İngiliz iş dünyasını kaybetmemek hem de İngiltere'de bulunan İspanyol vatandaşlarının çıkarlarını sağlama almak adına yapıyor.

İspanyol hükümetinin bu önlemi Cebelitarık'ı da kapsıyor ancak Madrid yarım adada Brexit'e ilişkin herhangi bir uygulama olması halinde söz hakkı olmasını talep ediyor.

Oturma izinleri ile ilgili tasarı hemen parlamentoya gönderilecek ancak seçimler öncesinde gündem yoğun. İspanya'nın önünde Brexit ile ilgili daha acil sorunlar var. Bunlardan biri İspanya'nın devlet hava yolu kurumu Iberia. Anglo-İspanyol ortaklı IAG grubuna ait olan Iberia'nın merkezi İngiltere'de bulunuyor.

İspanya geçtiğimiz ay Brexit'İn etkileri ile baş edebilmesi için kuruma bin 735 yeni çalışan almaya karar vermişti. Bu insan gücünün çoğu sınır ve gümrük kontrolleri için gerekli görülüyor.