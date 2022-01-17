İspanya'da yaşlı adamın hatırladığı bomba 80 yıl sonra imha edildi

İspanya'nın Zaragoza kentinde 86 yaşındaki bir adam, çocukken yaşadığı kente atılan bombanın varlığını hatırlayınca olayı polise anlattı.
Polis, anlatılanlar üzerinden 80 yıl önce yaşanan olayın izini sürdü.
Yaşlı adamın çocukken yaşadığı bölgede bulunan patlamamış bombaya metal dedektörlerle yapılan tarama sonucu ulaşıldı.
1936-1939 yıllarında İspanya'yı yöneten diktatör Franco döneminde yaşanan iç savaş sırasında İtalya ordusunun attığı 50 kiloluk bomba 10 Ocak'ta imha edildi.
İspanyol polisi, bombanın imhasına ilişkin görüntüleri yayınladı.