Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet kendi ayağına kurşun sıktı!
Hükümet kendi ayağına kurşun sıktı!
Başkanlık sistemi tek makul seçenek
Başkanlık sistemi tek makul seçenek
Aşılama süreci sancılı olmasın
Aşılama süreci sancılı olmasın
Dostlar alışverişte görsün
Dostlar alışverişte görsün
banner376

İspanya'da ulaşıma yoğun kar ve buzlanma engeli

İspanya'da, başta başkent Madrid olmak üzere ülkenin büyük bölümünde hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor.

12 Ocak 2021 Salı 09:00
İspanya'da ulaşıma yoğun kar ve buzlanma engeli
banner337
banner351

İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarından verilen bilgilerde, kar yağışının sona ermesine rağmen halen 700 kadar otoyolda ulaşımda aksama yaşandığı, ülke genelinde 3 binden fazla kamyonun yolda beklemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Soğuk hava dalgası ülkeyi terk edene kadar önümüzde zor günler var. Buzlanma büyük bir risk doğuruyor" diyerek, vatandaşlara şehirler arası seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı.

Başkent Madrid'de Barajas Havaalanı'ndaki T1 terminali, pistlerdeki kar temizleme çalışmasından dolayı dört gündür kapalı bulunuyor. Aralarında İstanbul'a gideceklerin de bulunduğu çok sayıda yolcu, havaalanında ya da otellerde bekliyor.

banner341
Aşılar askerlerin yardımıyla dağıtılacak

Bu arada kar temizleme çalışmalarına katılan Askeri Acil Mücadele Birliği (UME) birimlerinin, İspanya'nın Pfizer-BioNTech firmasından aldığı ve bugün ülkeye getirilen 350 bin doz COVID-19 aşısının bölgelere dağıtımını koordine edeceği duyuruldu.

Diğer yandan ülkedeki 17 özerk yönetimden 7'sinde okullarda yüz yüze eğitime 13 Ocak Çarşamba'ya kadar ara verilirken, Madrid, Castilla La Mancha ve Aragon yerel yönetimleri okullarının açılmasının ertelenebileceğini belirtildi.

Kar yağışının etkili olduğu Madrid'de sadece ana yollar kısmi olarak kardan temizlenip trafiğe açıldı. Tali yolların kapalı olduğu kentte metro dışında toplu ulaşım sağlanamıyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ispanya Yoğun Kar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenya'da şiddetli yağışlar binlerce kişiyi evinden etti
Kenya'da şiddetli yağışlar binlerce kişiyi evinden etti
Çin'de aylar sonra vaka sayısı 100'ün üzerine çıktı
Çin'de aylar sonra vaka sayısı 100'ün üzerine çıktı
DSÖ heyeti bu hafta Çin'e gidiyor
DSÖ heyeti bu hafta Çin'e gidiyor
Endonezya’da düşen yolcu uçağı 53 gemi ile aranıyor
Endonezya’da düşen yolcu uçağı 53 gemi ile aranıyor
Japonya’da halk, olimpiyatların iptalini ya da ertelenmesini istiyor
Japonya’da halk, olimpiyatların iptalini ya da ertelenmesini istiyor
Demokratlar Trump'ın azli için düğmeye basıyor
Demokratlar Trump'ın azli için düğmeye basıyor
COVID-19'un daha hızlı yayılan türü Meksika'da görüldü
COVID-19'un daha hızlı yayılan türü Meksika'da görüldü
Rusya'da da mutasyona uğrayan virüs görüldü
Rusya'da da mutasyona uğrayan virüs görüldü
Türkiye'den kaçan 6 FETÖ'cüden Yunanistan'a sığınma talebi
Türkiye'den kaçan 6 FETÖ'cüden Yunanistan'a sığınma talebi
Endonezya'da toprak kaymaları: 13 ölü
Endonezya'da toprak kaymaları: 13 ölü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim