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İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu

İspanya'nın Castellon Limanı'nda Nazmiye Ana isimli geminin yanlış yükleme nedeniyle alabora olması sonucu aralarında 5 Türkün de bulunduğu mürettebat denize düştü. Kaza esnasında denize düşenler arasındaki kayıp 2 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:26
İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu
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İspanya'nın Castellon Limanı'nda Nazmiye Ana isimli gemi yanlış yükleme nedeniyle alabora oldu.

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 Olayda 3 kişinin yaralandığı, denize düşen 22 yaşındaki Hintli denizci Bhanu Pratao ve 36 yaşındaki İspanyol liman çalışanının da hala kayıp olduğu bildirildi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, liman arama kurtarma operasyonu için kapatıldı.

İtfaiye yetkilileri, olaydan dün akşam yerel saatle 20.50'de haberdar edildiklerini belirterek, limana 5 dalış ekibi gönderildiğini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına liman polisi ve römorkörleri ile Kızıl Haç'ın da katıldığı açıklandı.
 
Mürettebattan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, Türk mürettebatın ise bugün İstanbul'a gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

Öte yandan İspanya'nın Barcelona kentinden gelen geminin, Cezayir'in Bejala Limanı'na doğru yol alması bekleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
IspanyaGemiKaza
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