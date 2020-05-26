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İspanya'da sağlık çalışanları eylem yaptı

İspanya'nın başkenti Madrid'de çalışma şartlarını protesto eden sağlık personeli eylem yaptı.

26 Mayıs 2020 Salı 10:17
İspanya'da sağlık çalışanları eylem yaptı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun görüldüğü ülkelerden İspanya'da, başkent Madrid'deki hastanelerde görevli sağlık personeli, çalışma koşullarını protesto etti.
Madrid genelinde akşam saatlerinde kısa süreliğine iş bırakan sağlıkçılar, çalıştıkları hastanelerin önünde gösteri yaptı.
Sorunlarının yeni olmadığını, yıllardır mücadele verdiklerini belirten sağlıkçılar, "onurlu sözleşme, daha fazla personel ve sağlıkta kamu kuruluşlarının güçlendirilmesi" taleplerinde bulundu.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için 2 dakikalık saygı duruşunda da bulunan sağlık sektörü çalışanları, maske ve eldiven takarak, sosyal mesafeye de özen gösterdi.

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Sağlık Bakanlığının güncellediği son verilerde, Kovid-19'dan şimdiye kadar 26 bin 834 kişinin hayatını kaybettiği ve ülkede toplam vaka sayısının 235 bin 400'e çıktığı bildirildi. 
Ülkede koronovirüsün bulaştığı 50 binden fazla sağlık çalışanından 76'sı hayatını kaybetti.

 

Son Güncelleme: 26.05.2020 10:25
Anahtar Kelimeler:
Ispanya Sağlık çalışanları Eylem
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