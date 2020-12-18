İspanya'da ötanazi yasallaşıyor

Ülkede 20 yılı aşkın süredir tartışmalara neden olan ötanazi yasası, Meclis’te yapılan 198 oyla kabul edilip, senatoya gönderildi.

Ötanazi için İspanyol vatandaşı ve 18 yaşından büyük olmak şartları getiren yasaya göre, tedavisi mümkün olmayan, fiziksel veya zihinsel büyük acıya maruz kalan çaresiz hastalıklara yakalananlar kendi istekleriyle bunu talep edebilecek.

Yasanın, 2021 yılının ilkbaharında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

İspanya, ötenazinin yasal olduğu 6. ülke olacak

İspanya böylece Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada ve Avustralya'nın ardından ötanazinin yasal olduğu dünyadaki 6. ülke olacak.

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ülke için büyük bir sosyal kazanım. Özgürlükte, medeni haklarda ve onurda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.