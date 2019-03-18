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İspanya'da kadınlar futbol maçında izleyici rekoru

İspanya'da kadınlar futbol maçında izleyici rekoru

18 Mart 2019 Pazartesi 07:20
İspanya'da kadınlar futbol maçında izleyici rekoru

İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan maçta izleyici rekoru kırıldı.
Atletico Madrid'in sahası olan Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 60 bin 739 kişi izlerken, bunun kadınlar futbol maçlarında dünya rekoru olduğu açıklandı.
Atletico Madrid Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, futbolda kulüpler arasında oynanan kadınlar maçında 99 yıl aradan sonra izleyici rekorunun Wanda Metropolitano Stadı'nda kırıldığı bildirildi.
Taraftarlara teşekkür edilen açıklamada, bundan önceki izleyici rekorunun 53 bin kişiyle İngiltere'de 1920 yılında Goodison Park Stadı'nda Dick Kerr'e Ladies ve Helen's Ladies kadın takımları arasında oynanan maça ait olduğu hatırlatıldı.
Kadınlar futbolunda geçen yıl Meksika Kadınlar Ligi finalinde oynanan Monterrey-Tigres maçını 51 bin 211 kişi izlemişti.
Öte yandan İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nin 24. haftasında oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Barcelona, lider Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 16 takımın mücadele ettiği kadınlar liginde Atletico Madrid 66 puanla lider, Barcelona ise 63 puanla 2. sırada yer alıyor.
 

Son Güncelleme: 18.03.2019 10:27
Anahtar Kelimeler:
Ispanya Kadınlar Futbol Maçı
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