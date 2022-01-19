İspanya'da huzurevinde çıkan yangında 5 yaşlı hayatını kaybetti

Valensiya özerk yönetim yetkililerince yapılan açıklamada, elektrik kontağındaki kaçaktan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle yaklaşık 60 kişinin yaşadığı huzurevinin boşaltıldığı belirtildi.

Kısa sürede binanın içinin dumanla kaplandığı, itfaiye ekipleri gelene kadar içeride kalan 5 yaşlının yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Hastanede tedavi görenlerden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.





