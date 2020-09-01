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İspanya'da Hafta Sonunda Kovid-19 Vakaları 23 Bin 572 Arttı

SAĞLIK BAKANLIĞINDA KOVİD-19'A KARŞI MÜCADELEYİ YÜRÜTEN KOMİSYONUN BAŞKANI FERNANDO SİMON:  

01 Eylül 2020 Salı 11:07
İspanya'da Hafta Sonunda Kovid-19 Vakaları 23 Bin 572 Arttı
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 İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 23 bin 572 artış olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, cuma gününden bu yana İspanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayılarında 23 bin 572 artış yaşandığı, en fazla görüldüğü bölgelerin Madrid, Bask, Katalonya, Kanarya Adaları ve Endülüs olduğu belirtildi.
Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla olduğu ülke olan İspanya'da, toplam vaka sayısı 462 bin 858 olarak güncellendi.
Bakanlık ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 141 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, salgından hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı 29 bin 974'e ulaştı.

"BU VERİLER, RAHAT BİR ŞEKİLDE UYUMAMIZA İZİN VERMİYOR"

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Sağlık Bakanlığında Kovid-19'a karşı mücadeleyi yürüten komisyonun başkanlığını yapan Fernando Simon, son verilere ilişkin basına yaptığı değerlendirmede, "Ağustos ayının ağzımızda acı bir tat bıraktığını söylemek lazım. Temmuza göre ağustosta test sayısını neredeyse iki kat artırdık. Yeni önlemler alındı. Ama vaka sayılarında büyük bir artış gördük. Böyle bir artışın daha ileride olabileceği beklenebilirdi. Bu veriler, rahat bir şekilde uyumamıza izin vermiyor." açıklamasında bulundu.
Simon, başkent Madrid gibi bazı yerlerde salgının kontrol altına henüz alınamadığını kaydederek, "Salgında, yıkıcı olmayan ama iyi de olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Sağlık sistemi düzgün çalışsa da vakalardaki artış sorun yaratmaya başladı. Hastanelerde hasta kabulde bazı noktalarda yoğunluk var." şeklinde konuştu.
Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kovid-19'un ülkedeki etkilerini değerlendirdiği bir konferansta yaptığı konuşmada, "Yüzyılımızın en büyük meydan okumasına karşı birlik olmaya ihtiyacımız var." dedi.
 

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Son Güncelleme: 01.09.2020 11:28
Anahtar Kelimeler:
Kovid19Ispanya
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