banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
55'i yerel, 80 pozitif vaka
55'i yerel, 80 pozitif vaka
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri artırıldı”
Üstel: “Ülke genelinde test merkezleri...
2’inci kategoriye geçiş durumunda sınır kapılarında aşılı kişilerden pcr yada antijen istenmeyecek
Aşılılara testsiz geçiş imkanı
Çalıştığı işyerini soydu!
Çalıştığı işyerini soydu!
banner376
Flaş Haber
55'i yerel, 80 pozitif vaka
Kapat

İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle gösteri düzenlendi

İspanya'da Hayvan Hakları Partisinin (PACMA) çağrısıyla başkent Madrid'de düzenlenen gösteride, ülke genelinde boğa güreşlerinin yasaklanması talep edildi.

19 Eylül 2021 Pazar 09:30
İspanya'da boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle gösteri düzenlendi

PACMA, gösteri yeri olarak, dünyadaki en önemli boğa güreşi arenalarından Las Ventas'ın önündeki meydanı seçti.
"Boğayı canlı seviyoruz", "Boğa güreşleri kaldırılsın", "Bizi durduramazlar" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, arenanın etrafındaki yolları trafiğe kapatarak "Boğa güreşlerine hayır" sloganı attı.
ACMA Başkanı Laura Duarte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Boğa güreşi karşıtlarının bugüne kadarki en büyük eylemini yapıyoruz. Yıllardır boğa güreşlerinin kaldırılması için gösteriler yapıyoruz ama ilk kez, dünyanın en büyük arenalarından biri olan Las Ventas arenasının önünde eylem yaptık. Bunu, toplumun çoğunluğunun boğa güreşlerine karşı çıktığını ve hükümete artık boğa güreşlerini kaldırması gerektiğini göstermek için yaptık." dedi.
Boğa güreşlerinin sonlandırılacağına ilişkin umutlarının her zaman var olduğunu vurgulayan Duarte, "Hayvanlar için daha iyi ve daha adil bir dünya için mücadele ediyoruz. Hedefimize bir gün ulaşacağımıza güvenimiz tam." diye konuştu.

banner341
İspanya'da bir hayvan hakları örgütünde gönüllü olarak çalışan Belen Gonzalez de "Boğa güreşleri bir barbarlık, katillik. Ne kültür ne de sanat. Bu bir işkence. Yıllardır boğa güreşlerinin sonlandırılması için mücadele ediyoruz ama artık sona yaklaştığımızı düşünüyoruz. Boğa güreşlerinde işkence gören ve öldürülen hayvanların empatisini ve savunmasını burada, Madrid'deki boğa güreşlerinin merkezinde yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
İspanya'da 11. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren arenalarda kültürel bir etkinlik olarak yapılan boğa güreşleri, 2013 yılında Senato'da yapılan oylama ile İspanya'nın kültürel değeri olarak tanınmış ve korunmasına, teşvik edilmesine ve yasal düzenleme getirilmesine karar verilmişti.
İspanya'nın 17 özerk yönetimi arasında Kanarya Adaları 1991'de ve Katalonya 2010'da boğa güreşlerini yasaklamıştı.
Kovid-19 salgını öncesinde İspanya'da bir yılda 1800'den fazla boğa güreşi organize edilirken bu etkinliklerin direkt ve dolayı olarak İspanyol ekonomisine 3,5 milyar avroluk bir etkisi olduğu, yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağladığı belirtiliyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 19.09.2021 10:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle 7 kişi yaralandı
Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle 7 kişi yaralandı
İran'da erişim engeline rağmen 45 milyon kişi Telegram kullanıyor
İran'da erişim engeline rağmen 45 milyon kişi Telegram kullanıyor
Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü
Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü
Nato Genelkurmay Başkanları toplantısı Atina'da yapıldı
Nato Genelkurmay Başkanları toplantısı Atina'da yapıldı
G20 Tarım Bakanları toplantısı sona erdi
G20 Tarım Bakanları toplantısı sona erdi
Salgınla mücadelede son durum
Salgınla mücadelede son durum
Japonya'da tayfun: 5 kişi yaralandı
Japonya'da tayfun: 5 kişi yaralandı
Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işe bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor
Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işe bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor
Aşıdan önce virüse yakalanan her 3 kişiden 1'inde uzun süreli semptomlar görülüyor
Aşıdan önce virüse yakalanan her 3 kişiden 1'inde uzun süreli semptomlar görülüyor
Belçika'da maske zorunluluğu kaldırılıyor
Belçika'da maske zorunluluğu kaldırılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim