banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106192
ALTIN
327.372
DOLAR
6.1012
STERLİN
8.0154
EURO
6.9437
banner339
Çözüme sıkılan biber gazı
Çözüme sıkılan biber gazı
Meçhul gemi niye Pazar günü boşaltıldı...
Meçhul gemi niye Pazar günü...
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Özersay’ın yurtdışı propagandası
Özersay’ın yurtdışı propagandası

İspanya'da binlerce kadın “gerçek eşitlik“ için yürüdü

İspanya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla büyük şehirlerde düzenlenen gösterilerde binlerce kadın "gerçek eşitlik" çağrısında bulundu.

İspanya'da binlerce kadın “gerçek eşitlik“ için yürüdü

İspanya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla büyük şehirlerde düzenlenen gösterilerde binlerce kadın "gerçek eşitlik" çağrısında bulundu.

09 Mart 2020 Pazartesi 07:51
İspanya'da binlerce kadın “gerçek eşitlik“ için yürüdü
banner337

Ülkedeki en büyük gösteriler, başkent Madrid ve Barselona kentlerinde düzenlendi. 
Madrid'de kent merkezinde toplanan binlerce kadın, "Haklarla, bariyersiz, sınırsız feministler" yazılı pankartın arkasında yürüdü.
Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra siyasi partilerin de destek verdiği gösteri politik yanıyla öne çıktı.
Sol koalisyon hükümetinden dışişleri, ekonomi ve içişleri bakanlarının da aralarında bulunduğu 8 bakan gösteriye katıldı.
Aşırı sağ görüşlü Vox Partisi gösteriye katılmazken diğer sağ görüşlü partilerin temsilcilerinin zaman zaman sol görüşlü göstericiler tarafından "Dışarı, dışarı" diye bağırılarak protesto edilmesi tartışmalara neden oldu.

banner317
Polis, güvenlik sebebiyle liberal görüşlü Vatandaşlar (C's) Partisinden bazı siyasetçilerin yürüyüş kortejinden çıkmasını istedi.
Madrid Özerk Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, gösteriye katılanların sayısının 120 bin olduğu bildirildi.
Kadına yönelik şiddet, İspanya'nın son yıllardaki en büyük sosyal sorunlarından biri olurken 2015'te 60, 2016'da 49, 2017'de 50, 2018'de 51 ve 2019'da 55 kadın, erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti.
Ocak ayından bu yana iktidardaki sol koalisyon hükümeti geçen hafta Bakanlar Kurulunda açıkladığı ve meclise gönderdiği "Cinsel özgürlük" adlı yasa tasarısında kadınlara daha fazla koruma sağlayacak adımlar attı. Yasa tasarısı gereği, cinsel taciz vakalarında 15 yıla kadar hapis cezası getirilmesi öngörülüyor.

 

banner340
Son Güncelleme: 09.03.2020 11:21
Anahtar Kelimeler:
Ispanya Kadınlar Yürüyüş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arnavutluk'ta İlk Yeni Tip Koronavirüs Vakası Tespit Edildi
Arnavutluk'ta İlk Yeni Tip Koronavirüs Vakası Tespit Edildi
Nijerya'da Her Yıl 4 Bin 500 Hamile Kadın Sıtmadan Hayatını Kaybediyor
Nijerya'da Her Yıl 4 Bin 500 Hamile Kadın Sıtmadan Hayatını Kaybediyor
Rusya Merkez Bankası döviz alımını durdurdu
Rusya Merkez Bankası döviz alımını durdurdu
İdlib'deki ateşkese rejim ihlali
İdlib'deki ateşkese rejim ihlali
Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde yeniden füze denemesi
Kuzey Kore’den Doğu Denizi’nde yeniden füze denemesi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 17'ye yükseldi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 17'ye yükseldi
Kral Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi
Kral Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi
Netanyahu aleyhinde açılan davada duruşmanın ertelenmesi talep edildi
Netanyahu aleyhinde açılan davada duruşmanın ertelenmesi talep edildi
Hadari ile oğlunun yargılanmasına başlandı
Hadari ile oğlunun yargılanmasına başlandı
Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi
Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim