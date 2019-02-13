İspanya bütün nükleer santrallerini kapatıyor

İspanya 2035 yılına kadar bütün nükleer santrallerini kapatmayı planlıyor. Ülkedeki enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen hükümet, nükleer santrallerin tamamını kullanım dışı bırakacaklarını açıkladı.

İspanya'da sosyalist Pedro Sanchez hükümeti, 2050 yılından itibaren sadece yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma planı kapsamında 2025-2035 arası süreçte ülkedeki yedi nükleer santralin tamamını kapatmak istediklerini belirtti.

Enerji Bakanı Teresa Ribera, hükümetin bütçe tasarısının reddi halinde erken seçim çağrısında bulunacakları açıklamasıyla eş zamanlı olarak enerji planını duyurdu.

Sanchez hükümetinden iklim değişikliğiyle mücadele adımı

Bakan Ribera, iklim değişikliğiyle mücadeye yönelik taslak planın hükümet tarafından parlamentoya 22 Şubat'ta sunulacağını söyledi.

Başbakan Pedro Sanchez ise elektrik ihtiyacının yüzde 40'ını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan İspanya'nın enerji sisteminin yeniden düzenlenmesi için 2021 ile 2030 arası 235 milyar euro yatırım talep edileceğini açıklamıştı.

Geçen yıl hazırlanan taslağa göre hükümet 2040 yılından itibaren petrol, dizel ve hibrit araç satışlarını yasaklamayı amaçlıyor. Hükümetin bir diğer hedefiyse rüzgar ve güneş enerji santralleri gibi yenilenebilir enerji için yılda en az 3 bin megawattlık tesis kurulumunu teşvik etmek.

İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 20'den fazlası karşılayan nükleer enerji santrallerinin kaldırılması, muhafazakar seleflerinden geçen yaz güven oylaması sonrası görevi devralan sosyalist Sanchez hükümetinin seçim vaadiydi.