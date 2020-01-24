banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123428
ALTIN
297.564
DOLAR
5.9290
STERLİN
7.7887
EURO
6.5529
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Feci trafik kazası: 2 yaralı
YİNE KAZA!
3 ay cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İspanya Başbakanı'na 500 Euro para cezası

İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), 10 Kasım erken seçimlerinde Başbakanlık binasını seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle Başbakan Pedro Sanchez'e 500 Euro para cezası verdi.

İspanya Başbakanı'na 500 Euro para cezası

İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), 10 Kasım erken seçimlerinde Başbakanlık binasını seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle Başbakan Pedro Sanchez'e 500 Euro para cezası verdi.

24 Ocak 2020 Cuma 08:03
İspanya Başbakanı'na 500 Euro para cezası

JEC, 10 Kasım erken genel seçimleri öncesinde, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Başbakanlık binasını seçim kampanyasına alet ettiği gerekçesiyle bazı cezalar açıkladı. 
Başbakan Sanchez'in Başbakanlık binasında ekim ayında bir İspanyol televizyonuna verdiği özel demeci, "resmi kurumların seçim kampanyasına alet edilmesi" olarak değerlendiren JEC, sosyalist lidere 500 Euro para cezası verildiğini bildirdi.

banner317
Kurul ayrıca haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen olağan basın toplantılarında, partisinin seçim propagandasını yaptığı gerekçesiyle, dönemin Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı İsabel Celaa'ya da 2 bin 200 Euro para cezası verildiğini duyurdu.
JEC, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya daha önceden benzer gerekçelerle 3 bin ve 2 bin 500 Euro olmak üzere iki ayrı para cezası vermişti.
 

Son Güncelleme: 24.01.2020 11:17
Anahtar Kelimeler:
İspanya Başbakanına Ceza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de Hubey eyaleti dışında Koronavirüsten ilk ölüm
Çin'de Hubey eyaleti dışında Koronavirüsten ilk ölüm
Dünya Sağlık Örgütü: “koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken”
Dünya Sağlık Örgütü: “koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken”
Çin'den gelen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda termal kameralarla kontrol edildi
Çin'den gelen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda termal kameralarla kontrol edildi
Trump'ın senatodaki azil yargılamasında 3. gün sona erdi
Trump'ın senatodaki azil yargılamasında 3. gün sona erdi
Çin’de yeni Koronavirüs salgınında can kaybı 25, enfekte sayısı 830’a yükseldi
Çin’de yeni Koronavirüs salgınında can kaybı 25, enfekte sayısı 830’a yükseldi
ABD artık “doğum turizmi“ için vize vermeyecek
ABD artık “doğum turizmi“ için vize vermeyecek
ABD Başkanı Trump, “yüzyılın anlaşması“ planını Salı gününe kadar açıklayacak
ABD Başkanı Trump, “yüzyılın anlaşması“ planını Salı gününe kadar açıklayacak
Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular termal kameralarla taranacak
Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular termal kameralarla taranacak
Merkel: “Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı”
Merkel: “Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı”
Çin'de yeni koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi
Çin'de yeni koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim