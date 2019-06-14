banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90787
ALTIN
253.728
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4042
EURO
6.5887
Kuyumcu soygununda gelişme
KUYUMCU SOYGUNUNDA GELİŞME
Kaçak öğrenci tutuklandı
KAÇAK ÖĞRENCİ TUTUKLANDI
Kurşunlama olayında gelişme! Zanlı sayısı 3’e düşerken olayla ilgili 2 dosya tanzim edildi
KURŞUNLAMA OLAYINDA GELİŞME!
Serbest bırakıldı
SERBEST BIRAKILDI
banner307
Flaş Haber
Ne yaptın ERHAN!
Kapat

İspanya, AB disiplin sürecinden çıktı

İspanya, AB disiplin sürecinden çıktı

14 Haziran 2019 Cuma 14:45
İspanya, AB disiplin sürecinden çıktı

Avrupa Birliği (AB), yüksek bütçe açığını düşürdüğü için İspanya'ya uygulanan disiplin sürecine son verme kararı aldı.

AB Konseyi, yüksek bütçe açığı gerekçesiyle İspanya'ya uygulanan disiplin sürecinin yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

İspanya'nın son yıllarda bütçe açığını düşürmeye yönelik politikaları etkin biçimde uyguladığına işaret edilen açıklamada, İspanya'nın 2017 yılında yüzde 3,1 olan bütçe açığının 2018'de yüzde 2,5 düzeyine indiği belirtildi.

banner317
Açıklamada, AB Komisyonu tahminlerinde İspanya bütçe açığının 2019'da yüzde 2,3, 2020'de de yüzde 2'ye gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'larının (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'larının yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin süreci uygulanabiliyor. Disiplin süreci sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu oluyor.

Son Güncelleme: 14.06.2019 17:57
Anahtar Kelimeler:
Ab Disiplin SüreciIspanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sri Lanka'daki Terör Saldırılarının 5 Şüphelisi Ülkeye İade Edildi
Sri Lanka'daki Terör Saldırılarının 5 Şüphelisi Ülkeye İade Edildi
Filistin diasporasından Bahreyn'deki çalıştayı boykot çağrısı
Filistin diasporasından Bahreyn'deki çalıştayı boykot çağrısı
İsviçre’de kadınlar 28 yıl sonra yeniden eşitlik talebiyle sokaklarda
İsviçre’de kadınlar 28 yıl sonra yeniden eşitlik talebiyle sokaklarda
Etiyopya’da internet kesintisi
Etiyopya’da internet kesintisi
BM'den İdlib'e insani yardım
BM'den İdlib'e insani yardım
Hürmüz Boğazı Neden Önemli?
Hürmüz Boğazı Neden Önemli?
Ab'den
Ab'den "italyan Enerjisine" Onay
Belçika'nın Ünlü Bruges Kenti Turist Sayısını Azaltmak İstiyor
Belçika'nın Ünlü Bruges Kenti Turist Sayısını Azaltmak İstiyor
Yeni Zelanda'da 51 kişiyi öldüren terörist suçsuz olduğunu savundu
Yeni Zelanda'da 51 kişiyi öldüren terörist suçsuz olduğunu savundu
Vietnam'da Kaçak Fildişi Ve Pangolin Pulu Ele Geçirildi
Vietnam'da Kaçak Fildişi Ve Pangolin Pulu Ele Geçirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim