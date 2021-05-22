İspanya, 7 Haziran'da sınırlarını açıyor

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 838 bini, Hindistan'da 26 milyon 263 bini, Brezilya'da 15 milyon 898 bini ve Fransa'da 5 milyon 568 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 590 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla, Kovid-19 aşısı olan herkese 7 Haziran'dan itibaren sınırların açılacağı bildirildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kovid-19'a karşı aşılananların sayısının 5 milyona yaklaştığını, bu sayede sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere birçok tedbirin kaldırılacağını söyledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de salgın nedeniyle kasımdan beri kapalı tutulan restoran, kafe ve barların dış mekanları yeni vaka sayılarının düşmesiyle sıkı hijyen ve temas kuralları gözetilerek yeniden hizmet vermeye başladı.

Japonya, ilaç üreticileri Moderna ile AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarının kullanımına onay verdi.

Japonya'da ayrıca, Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği güneydeki ada eyaleti Okinawa'da 23 Mayıs'tan itibaren olağanüstü hal (OHAL) uygulanacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 kaynaklı küresel ölü sayısının, DSÖ'nün teyit ettiği 3,4 milyondan 2 ila 3 kat fazla olabileceğini bildirdi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador ve Orta Amerika ülkesi Panama, Kovid-19 önlemleri kapsamında Kolombiya ile sınırlarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, Asya'da son iki haftada Kovid-19 vaka sayılarında patlama yaşandığı uyarısında bulundu.

Araştırmacılar, Kovid-19'un 2020 yılında, 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme yol açtığını bildirdi.

Tayland'da yetkililer, başkent Bangkok’ta inşaat işçilerinin kaldığı kampta 15 kişide virüsün Hindistan varyantının tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, Tayland’da aşılama uygulamalarının 7 Haziran’da başlayacağı ve yabancıların da aşı için başvurabileceği duyuruldu.

Afrika'daki hastanelerde durumu ağır olan Kovid-19 hastalarının ölüm oranının dünya ortalamasından daha yüksek olduğu bildirildi.

UEFA, Avrupa futbolundaki Kovid-19 salgını kaynaklı ekonomik kaybın 9 milyar avroya yaklaşacağını duyurdu.

Bangladeş, ülkenin güneyinde Cox's Bazar şehrinde Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle beş kampı karantina altına aldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 sonu itibarıyla tüm ülkelerde nüfusun en az yüzde 40'ının, 2022'nin ilk yarısında ise en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla Kovid-19 salgınını sona erdirmeye yönelik 50 milyar dolarlık bir öneri açıkladı.

Çin, gelişmekte olan ülkelerin salgınla mücadelesi ve sosyoekonomik toparlanmalarını desteklemek için 3 milyar dolarlık ilave yardım yapacağını duyurdu.