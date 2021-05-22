banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

İspanya, 7 Haziran'da sınırlarını açıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 166 milyon 226 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 451 bine, iyileşenlerin sayısı 147 milyon 129 bine ulaştı.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:45
İspanya, 7 Haziran'da sınırlarını açıyor
banner337

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 838 bini, Hindistan'da 26 milyon 263 bini, Brezilya'da 15 milyon 898 bini ve Fransa'da 5 milyon 568 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 590 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla, Kovid-19 aşısı olan herkese 7 Haziran'dan itibaren sınırların açılacağı bildirildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kovid-19'a karşı aşılananların sayısının 5 milyona yaklaştığını, bu sayede sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere birçok tedbirin kaldırılacağını söyledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de salgın nedeniyle kasımdan beri kapalı tutulan restoran, kafe ve barların dış mekanları yeni vaka sayılarının düşmesiyle sıkı hijyen ve temas kuralları gözetilerek yeniden hizmet vermeye başladı.

Japonya, ilaç üreticileri Moderna ile AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarının kullanımına onay verdi.

Japonya'da ayrıca, Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği güneydeki ada eyaleti Okinawa'da 23 Mayıs'tan itibaren olağanüstü hal (OHAL) uygulanacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 kaynaklı küresel ölü sayısının, DSÖ'nün teyit ettiği 3,4 milyondan 2 ila 3 kat fazla olabileceğini bildirdi.

banner341
Güney Amerika ülkesi Ekvador ve Orta Amerika ülkesi Panama, Kovid-19 önlemleri kapsamında Kolombiya ile sınırlarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, Asya'da son iki haftada Kovid-19 vaka sayılarında patlama yaşandığı uyarısında bulundu.

Araştırmacılar, Kovid-19'un 2020 yılında, 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme yol açtığını bildirdi.

Tayland'da yetkililer, başkent Bangkok’ta inşaat işçilerinin kaldığı kampta 15 kişide virüsün Hindistan varyantının tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, Tayland’da aşılama uygulamalarının 7 Haziran’da başlayacağı ve yabancıların da aşı için başvurabileceği duyuruldu.

Afrika'daki hastanelerde durumu ağır olan Kovid-19 hastalarının ölüm oranının dünya ortalamasından daha yüksek olduğu bildirildi.

UEFA, Avrupa futbolundaki Kovid-19 salgını kaynaklı ekonomik kaybın 9 milyar avroya yaklaşacağını duyurdu.

Bangladeş, ülkenin güneyinde Cox's Bazar şehrinde Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle beş kampı karantina altına aldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 sonu itibarıyla tüm ülkelerde nüfusun en az yüzde 40'ının, 2022'nin ilk yarısında ise en az yüzde 60'ının aşılanmasıyla Kovid-19 salgınını sona erdirmeye yönelik 50 milyar dolarlık bir öneri açıkladı.

Çin, gelişmekte olan ülkelerin salgınla mücadelesi ve sosyoekonomik toparlanmalarını desteklemek için 3 milyar dolarlık ilave yardım yapacağını duyurdu.

banner360
Son Güncelleme: 22.05.2021 10:26
Anahtar Kelimeler:
Covid19Sınır Kapılarını AçıyorHaberDünyaIspanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa’da polis ve jandarmayı 27 bin kez arayan kişi gözaltına alındı
Fransa’da polis ve jandarmayı 27 bin kez arayan kişi gözaltına alındı
ABD'de her 10 kişiden 6'sı polis şiddetini ülkenin en ciddi problemi olarak görüyorlar
ABD'de her 10 kişiden 6'sı polis şiddetini ülkenin en ciddi problemi olarak görüyorlar
DSÖ Genel Direktör Ghebreyesus: “Aşılardaki küresel eşitsizlik devam ettiği sürece insanlar ölmeye devam edecek“
DSÖ Genel Direktör Ghebreyesus: “Aşılardaki küresel eşitsizlik devam ettiği sürece insanlar ölmeye devam edecek“
DSÖ: Kovid-19 kaynaklı ölüm Sayısı, teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir
DSÖ: Kovid-19 kaynaklı ölüm Sayısı, teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir
BM, Gazze'de ateşkesi memnuniyetle karşıladı
BM, Gazze'de ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı
Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı
Biontech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha covid-19 aşısı verecek
Biontech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha covid-19 aşısı verecek
AB'nin kalbinde Filistinlilerle dayanışma gösterisi
AB'nin kalbinde Filistinlilerle dayanışma gösterisi
Salgınla mücadelede son durum
Salgınla mücadelede son durum
Dünya genelinde 1 milyar 530 milyondan fazla doz covid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 1 milyar 530 milyondan fazla doz covid-19 aşısı yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim