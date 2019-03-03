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İslam'ın ilk müezzini 'Bilal' artık Netflix'te

İslam'ın ilk müezzini 'Bilal' artık Netflix'te

03 Mart 2019 Pazar 16:25
İslam'ın ilk müezzini 'Bilal' artık Netflix'te

İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden, İslam'ın 'ilk müezzini' olarak bilinen Bilal-i Habeşi'nin hayatını anlatan animasyon filmi 'Bilal' artık Netflix'te. İslam tarihine damgasını vurmuş bir savaşçı, bir kahraman olarak bilinen Bilal-i Habeşi'nin animasyon filmi daha önce birçok ülkede vizyona girmişti. 'Bilal' artık Netflix'te de izlenebilecek.

Türk sinemalarında mayıs 2017'de gösterime giren Suudi Arabistan ve BAE ortak yapımı film, 360 teknisyenin yaklaşık 3 yıllık hummalı çalışmasının ürünü. İslam dininin ilk müezzininin hayatını anlatan film kölelik prangalarından kurtulmuş bir kişinin dostlarına yardım edebilmek için sesini yükseltebilme cesaretini konu alıyor.

Senaristler 580 yılında doğup 640 yılında ölen Bilal'in putlara tapılan bir dönemde yeni bir dine nasıl kollarını açtığını anlatıyor.

Ebu Bekir Es-Sıddık sayesinde kölelikten kurtulan Bilal köleliğin insanlık dışı, eşitliğin ise herkesin hakkı olduğunu söyleyen iyiliksever yaşlı adamın izinden gidiyor. Köylülerin yardımı ile inşa ettiği kulede öncelikle umut dağıtmak için sesleniyor. Kendine has sesiyle kalplere işleyen Bilal, insanları tek tanrılı bir dine davet etmek için seçiliyor.

Netflix'e ilk defa adım atan müezzin için sinema bir ilk değil. 2009'da Avusturyalı yönetmen Sebastian Brameshuber en güzel ezan okuma yarışmasını konu alan belgeselini bu 'ilk müezzin üzerinden kurgulamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Bilal Netflix
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