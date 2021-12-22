İskoçya, yüzyıllar sonra 300 “cadı“yı affedecek

Times gazetesinin haberine göre, af talebi, "İskoçya'nın Cadıları" adlı bir grup tarafından yürütülen 2 yıllık bir kampanyanın sonucu olarak İskoçya Parlamentosuna geldi. Bir parlamento komitesi de konuyu hükümete iletti.

Hükümet, şimdi 1563-1736 yıllarında Cadılık Yasası uyarınca idam edilen ve çoğunluğu kadın olan yaklaşık 300 kişinin affedilmesini değerlendiriyor.

İlgili tasarının haziran aylarında kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.



İskoçya'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre ve ABD'de görülen cadı avları, 18. yüzyılın sonlarına kadar devam etmişti.



