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İskoçya, yüzyıllar sonra 300 “cadı“yı affedecek

İskoçya, cadı oldukları iddiasıyla idam edilen yaklaşık 300 kişiyi yüzyıllar sonra affetmeye hazırlanıyor.

22 Aralık 2021 Çarşamba 08:15
İskoçya, yüzyıllar sonra 300 “cadı“yı affedecek

Times gazetesinin haberine göre, af talebi, "İskoçya'nın Cadıları" adlı bir grup tarafından yürütülen 2 yıllık bir kampanyanın sonucu olarak İskoçya Parlamentosuna geldi. Bir parlamento komitesi de konuyu hükümete iletti.
Hükümet, şimdi 1563-1736 yıllarında Cadılık Yasası uyarınca idam edilen ve çoğunluğu kadın olan yaklaşık 300 kişinin affedilmesini değerlendiriyor.
İlgili tasarının haziran aylarında kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.

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Tasarının kabulüyle, içki sersemliğine neden olmak, baykuşa dönüşmek, şeytanla buluşmak veya Kral 6. James'in gemilerini batırmak için fırtına çıkarmaktan suçlu bulunan bu kişiler, ölümlerinden yüzyıllar sonra affedilmiş olacaklar.
İskoçya'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre ve ABD'de görülen cadı avları, 18. yüzyılın sonlarına kadar devam etmişti.

 

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Son Güncelleme: 21.12.2021 23:20
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