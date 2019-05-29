İskoçya'da referandum tasarısı parlamentoya sunuldu

İskoçya bölgesel hükümeti, İngiltere'den bağımsızlık için yeni bir referanduma gitmesine imkan verecek yasa tasarısını bölgesel parlamentoya sundu.

İskoç hükümeti, ülkede dilediği konuda referanduma gidilmesine imkan verecek çerçeve yasa tasarısını bölgesel parlamentoya sundu. Tasarının yasalaşması halinde ülkenin İngiltere'den bağımsızlık için yeni bir referanduma gitmesine de zemin sağlanacak.

Parlamentoya sunulan tasarı yapılacak herhangi bir referandumun tarihi, sorusu ve süreci ile ilgili ilave yasal düzenlemeye gidilmesini öngörüyor.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon daha önce yaptığı açıklamada bağımsızlık referandumu için 2020'yi işaret etmişti.

Ancak referandum için Londra'daki merkezi hükümetin de izin vermesi gerekiyor. İskoç hükümetinin 7 Haziran'da istifa edecek Başbakan Theresa May'in halefinin belirlenmesinin ardından Londra hükümetinden referandum için talepte bulunması bekleniyor.

İskoçya'da 2014’te yapılan bağımsızlık referandumunda, yüzde 55'le İngiltere ile birlik içinde kalma kararı çıkmıştı. İskoçya'nın İngiltere'den ayrılması durumunda AB'den de ayrılmış olacağı şeklindeki propaganda etkili olmuştu.

Brexit referandumunda yüzde 62 oranında AB'de kalınmasından yana oy kullanılan İskoçya'da, ülke genelinde Brexit tarafının kazanmasının ardından bağımsızlık talepleri yeniden yükselmeye başlamıştı.

Ancak yeni referandum talebi İskoç Ulusal Partisinin 2017 erken seçiminde 21 milletvekili kaybetmesiyle geçici olarak askıya alınmıştı.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Londra'daki merkezi hükümetin yönettiği Birleşik Krallık çatısı altında yer alıyor.