banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87186
ALTIN
249.056
DOLAR
6.0366
STERLİN
7.6234
EURO
6.7202
AYDIN AKKURT’U DURDURUNUZ
AYDIN AKKURT’U DURDURUNUZ
Tarihi tren ve vagonlar turizime kazandırılıyor
TARİHİ TREN VE VAGONLAR TURİZİME...
Gazimağusa’da eroin
GAZİMAĞUSA’DA EROİN
Çatalköy’de hile ile hırsızlık
ÇATALKÖY’DE HİLE İLE HIRSIZLIK
banner306

İskoçya'da referandum tasarısı parlamentoya sunuldu

İskoçya'da referandum tasarısı parlamentoya sunuldu

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:50
İskoçya'da referandum tasarısı parlamentoya sunuldu

İskoçya bölgesel hükümeti, İngiltere'den bağımsızlık için yeni bir referanduma gitmesine imkan verecek yasa tasarısını bölgesel parlamentoya sundu.

İskoç hükümeti, ülkede dilediği konuda referanduma gidilmesine imkan verecek çerçeve yasa tasarısını bölgesel parlamentoya sundu. Tasarının yasalaşması halinde ülkenin İngiltere'den bağımsızlık için yeni bir referanduma gitmesine de zemin sağlanacak.

Parlamentoya sunulan tasarı yapılacak herhangi bir referandumun tarihi, sorusu ve süreci ile ilgili ilave yasal düzenlemeye gidilmesini öngörüyor.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon daha önce yaptığı açıklamada bağımsızlık referandumu için 2020'yi işaret etmişti.

Ancak referandum için Londra'daki merkezi hükümetin de izin vermesi gerekiyor. İskoç hükümetinin 7 Haziran'da istifa edecek Başbakan Theresa May'in halefinin belirlenmesinin ardından Londra hükümetinden referandum için talepte bulunması bekleniyor.

banner317
BREXIT ETKENİ

İskoçya'da 2014’te yapılan bağımsızlık referandumunda, yüzde 55'le İngiltere ile birlik içinde kalma kararı çıkmıştı. İskoçya'nın İngiltere'den ayrılması durumunda AB'den de ayrılmış olacağı şeklindeki propaganda etkili olmuştu.

Brexit referandumunda yüzde 62 oranında AB'de kalınmasından yana oy kullanılan İskoçya'da, ülke genelinde Brexit tarafının kazanmasının ardından bağımsızlık talepleri yeniden yükselmeye başlamıştı. 

Ancak yeni referandum talebi İskoç Ulusal Partisinin 2017 erken seçiminde 21 milletvekili kaybetmesiyle geçici olarak askıya alınmıştı.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Londra'daki merkezi hükümetin yönettiği Birleşik Krallık çatısı altında yer alıyor.

Son Güncelleme: 29.05.2019 16:58
Anahtar Kelimeler:
Iskoçya Referandum Tasarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İranlı ve Rus diplomatlar Tahran'da nükleer anlaşmayı görüştü
İranlı ve Rus diplomatlar Tahran'da nükleer anlaşmayı görüştü
Trump Destekçileri Meksika Sınırında Duvar İnşaatına Başladı
Trump Destekçileri Meksika Sınırında Duvar İnşaatına Başladı
Huaweı Yaptırımların İptali İçin Abd Mahkemesine Başvurdu
Huaweı Yaptırımların İptali İçin Abd Mahkemesine Başvurdu
Reuters: Abd Türk Pilotlara F-35 Eğitimini Sonlandırmayı Ciddi Bir Şekilde Düşünüyor
Reuters: Abd Türk Pilotlara F-35 Eğitimini Sonlandırmayı Ciddi Bir Şekilde Düşünüyor
Johnson & Johnson'a 17,5 Milyar Dolarlık Ağrı Kesici davası
Johnson & Johnson'a 17,5 Milyar Dolarlık Ağrı Kesici davası
Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor
Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor
Esed rejiminin saldırılarında ölen sivil sayısı 24’e yükseldi
Esed rejiminin saldırılarında ölen sivil sayısı 24’e yükseldi
Merkel'den Avrupa'ya yükselen “aşırı sağ“ uyarısı
Merkel'den Avrupa'ya yükselen “aşırı sağ“ uyarısı
AB'de “taht oyunları“ başladı
AB'de “taht oyunları“ başladı
ABD yönetiminden AP seçimlerine tebrik
ABD yönetiminden AP seçimlerine tebrik

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim