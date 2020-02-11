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İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon: Bir Alternatife İhtiyacımız Var, O Da Bağımsız Bir Ülke Olmak

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, Brexit'in İskoç halkının tercihi olmadığını, bu nedenle alternatife ihtiyaçları bulunduğunu, bunun da bağımsızlık olduğunu söyledi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon: Bir Alternatife İhtiyacımız Var, O Da Bağımsız Bir Ülke Olmak

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, Brexit'in İskoç halkının tercihi olmadığını, bu nedenle alternatife ihtiyaçları bulunduğunu, bunun da bağımsızlık olduğunu söyledi.

11 Şubat 2020 Salı 17:38
İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon: Bir Alternatife İhtiyacımız Var, O Da Bağımsız Bir Ülke Olmak

 İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, Brexit'in İskoç halkının tercihi olmadığını, bu nedenle alternatife ihtiyaçları bulunduğunu, bunun da bağımsızlık olduğunu söyledi.

Londra'da basına açıklamalarda bulunan Sturgeon, İskoçya’da seçmenin çoğunluğunun 2016 Avrupa Birliği (AB) referandumunda Birliğe üyeliğin devamından yana oy verdiğini anımsatarak, buna karşın İngiltere’nin kendilerini de AB’nin dışına sürüklemesinin İskoçya’nın mevcut statüsündeki demokratik eksikliği gösterdiğini söyledi.

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Sturgeon, Birleşik Krallığın İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın iradi birlikteliği olarak tanımlandığını hatırlatarak, ancak Brexit sürecinin bunun böyle olmadığını gösterdiğini kaydetti.

İngiliz hükümetinin, Brexit müzakereleri sürecince ılımlı bir Brexit seçeneğini masada tuttuğunu vurgulayan Sturgeon, fakat Boris Johnson hükümetiyle bu tutumun değiştiğine dikkati çekti.

İskoçya’nın bir yol ayrımına geldiğine işaret eden Sturgeon, "Brexit'i biz tercih etmedik, bu nedenle bence bizim bir alternatife ihtiyacımız var, o da bağımsız bir ülke olmak." dedi.

Sturgeon, İskoçya'da yasal, anayasaya uygun ve meşru bir referanduma ihtiyaç olduğunu dile getirerek, İngiltere ile AB arasındaki geçiş dönemi sona ermeden bunu gerçekleştirmek istediğinin altını çizdi.

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Son Güncelleme: 11.02.2020 20:46
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