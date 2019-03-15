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İSİPAB 14. konferansı... Üye ülkelerin KKTC ile ilişki kurması tavsiye edildi

İSİPAB 14. konferansı... Üye ülkelerin KKTC ile ilişki kurması tavsiye edildi

15 Mart 2019 Cuma 14:18
İSİPAB 14. konferansı... Üye ülkelerin KKTC ile ilişki kurması tavsiye edildi

Fas’ın Başkenti Rabat’ta düzenlenen, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da açılışına katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı’nın kapanış oturumunda Rabat Deklarasyonu kabul edildi.
İSİPAB 14. Konferansı, 15’i Meclis Başkanı seviyesinde olmak üzere, 38 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Konferansın kapanış oturumunda, Rabat Deklarasyonu kabul edildi.
Deklarasyonda, İslam dünyasının ortak konusu olan Filistin sorununa BM çerçevesinde çözüm bulunması, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla Orta Doğu’ya barışın gelebileceği belirtildi.
Deklarasyonda ayrıca, İslam dünyasının, karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilmesi için birlik olması gerektiği vurgulandı.
Konferansın, Politik ve Dış İlişkiler Komitesinde ise insanlık dışı ambargolara maruz kalan KKTC ile dayanışma çağrısında bulunuldu.
Üye ülkelerin, KKTC ile ticari ve siyasi alanda yakın ilişkiler kurması tavsiye edildi.
Yunanistan’a, Batı Trakya ve 12 Adalar'da yaşayan halkın haklarına saygı göstermesi, camilerin, ibadethanelerin ve Müslüman mezarlıkların korunması çağrısı yapıldı.
Aynı komitede ayrıca, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi bir kez daha kınandı. Üye ülkeler, FETÖ ile iltisaklı gruplar, kurumlar ve kişilere karşı gerekli tedbirleri almaya davet edildi.
Öte yandan, İSİPAB’ın nihai bildirgesi ise bazı konulardaki ihtilaf nedeniyle yayımlanmadı.

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Isipab 14.konferansı
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