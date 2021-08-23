banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek bildiğim
Tek bildiğim
Seviye hak getire...
Seviye hak getire...
154'ü yerel 177 pozitif vaka
154'ü yerel 177 pozitif vaka
Akıl tutulmaları
Akıl tutulmaları
banner376

Işık: “Tüp gaza zam yapılmasına karşı çıkacağız”

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüp gaz stokçuluğu yapanlar hakkında ilgili yasanın amir hükümlerinin uygulanmasını talep ettiklerini ve tüp gaza zam yapılmasına kesinlikle karşı çıkılacağı hususunda hükümeti uyardıklarını açıkladı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:00
Işık: “Tüp gaza zam yapılmasına karşı çıkacağız”

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, dövizdeki kur yükselişinin gerilemesine rağmen serbest piyasada tüketim maddelerinde genel fiyat düzeyinde marketlerin indirim kampanyaları yerine artışla tüketicileri adeta yoklukla yoksulluğa mahkum eden bir ticari anlayış içerisinde olduklarını ileri sürdü. 

banner341
Işık, Tüp-gazın zam beklentisi üzerine son birkaç gün içerisinde piyasadan kaybolmasının tüketicilere karşı hükümetin bir sorumsuzluk içerisinde olmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. 

“Hükümetin bu piyasa anlayışı sonucu tüketiciler fahiş fiyatlara karşı korumasız bırakılması yetmezmiş gibi bir de temel tüketim maddelerinin yokluğu yaşatılması kabul edilemez. Derneğimize ulaşan yoğun şikayetlerin bu soruna Hükümetin derhal son vermesini zorunlu kılmaktadır.” ifadeleri kullanan Işık, Derneğin tüp gaz stokçuluğu yapanlar hakkında ilgili yasanın amir hükümlerinin uygulanmasını talep ettiklerini ve tüp gaza zam yapılmasına kesinlikle karşı çıkılacağı hususunda hükümeti önemle uyardıklarını kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 23.08.2021 18:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taliban'a göre Afganlar ekonomik nedenlerle ülkeden ayrılmak istiyor
Taliban'a göre Afganlar ekonomik nedenlerle ülkeden ayrılmak istiyor
1 milyon Afgan çocuğun sağlığının yetersiz beslenme nedeniyle tehlike altında
1 milyon Afgan çocuğun sağlığının yetersiz beslenme nedeniyle tehlike altında
Dünya genelinde 4 milyar 970 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 4 milyar 970 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı
Japonya'nın güneyinde denizaltı yanardağının patlamasıyla yeni bir ada ortaya çıktı
Japonya'nın güneyinde denizaltı yanardağının patlamasıyla yeni bir ada ortaya çıktı
ABD'nin Tennessee eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
ABD'nin Tennessee eyaletindeki selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha “uçan kale“ ile tahliye edildi
Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha “uçan kale“ ile tahliye edildi
Fransa'da Afgan mültecilerin kabulü için gösteri düzenlendi
Fransa'da Afgan mültecilerin kabulü için gösteri düzenlendi
Buzullar eriyince ucu Kıbrıs’a da dokunacak!
Buzullar eriyince ucu Kıbrıs’a da dokunacak!
Aşı sertifikasının barkodunu dövme yaptıran genç sosyal medyada gündem oldu
Aşı sertifikasının barkodunu dövme yaptıran genç sosyal medyada gündem oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim