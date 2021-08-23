Işık: “Tüp gaza zam yapılmasına karşı çıkacağız”

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, dövizdeki kur yükselişinin gerilemesine rağmen serbest piyasada tüketim maddelerinde genel fiyat düzeyinde marketlerin indirim kampanyaları yerine artışla tüketicileri adeta yoklukla yoksulluğa mahkum eden bir ticari anlayış içerisinde olduklarını ileri sürdü.

Işık, Tüp-gazın zam beklentisi üzerine son birkaç gün içerisinde piyasadan kaybolmasının tüketicilere karşı hükümetin bir sorumsuzluk içerisinde olmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

“Hükümetin bu piyasa anlayışı sonucu tüketiciler fahiş fiyatlara karşı korumasız bırakılması yetmezmiş gibi bir de temel tüketim maddelerinin yokluğu yaşatılması kabul edilemez. Derneğimize ulaşan yoğun şikayetlerin bu soruna Hükümetin derhal son vermesini zorunlu kılmaktadır.” ifadeleri kullanan Işık, Derneğin tüp gaz stokçuluğu yapanlar hakkında ilgili yasanın amir hükümlerinin uygulanmasını talep ettiklerini ve tüp gaza zam yapılmasına kesinlikle karşı çıkılacağı hususunda hükümeti önemle uyardıklarını kaydetti.