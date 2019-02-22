IŞİD’ın 'Fransız beyni' Suriye'deki hava saldırısında öldürüldü mü?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015 kasım ayında Paris’te düzenlenen kanlı terör saldırılarının arkasındaki isim olarak bilinen IŞİD savaşçısı Fransız vatandaşı Fabien Clain’in, hava saldırılarında ölüp ölmediğini teyit etmek için çalışmalar yapıyor.

Amerikan kaynaklarının Clain’in çarşamba günkü hava saldırılarında öldürüldüğü görüşünde olduğu, Fransızların ise bunun doğrulatılması için çalıştığı bildirildi.

Fransız BFM televizyon kanalı, IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son köy olan Bahuz'a yönelik hava saldırılarında Clain’in öldürüldüğünü, erkek kardeşi Jean-Michel’in ise yaralandığı duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, hava saldırılarında Fabien Clain’in öldürülmüş olabileceğini belirterek, “Fransızlar bu haber teyit edilirse rahatlayacak” ifadesini kullanmıştı.

Fransız yetkililer, Bahuz’da 100’e yakın Fransız IŞİD savaşçısının olduğunu tahmin ediliyor.

Fransız kamuoyunu, Fabien Clain’in ismini, 13 Kasım 2015 tarihinde Paris’te birçok noktaya aynı anda düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını, IŞİD’in üstlendiğini sesli kayıtla açıklamasıyla yakından tanımıştı.

Clain ayrıca, çok sayıda Fransız vatandaşının IŞİD saflarında savaşmak üzere Suriye’ye gönderilmesine ön ayak olmakla suçlanıyor.