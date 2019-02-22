Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103270
ALTIN
227.272
DOLAR
5.3222
STERLİN
6.9269
EURO
6.0387
Türkiye'de aranan kişi KKTC'de hırsızlıktan yakalandı
TÜRKİYE'DE ARANAN KİŞİ KKTC'DE HIRSIZLIKTAN...
İşyerine son kazık
İŞYERİNİ SOYDULAR
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
TACİZCİ 4 YIL HAPİS YATACAK
Bu yolda traktör bile zor gider
BU YOLDA TRAKTÖR BİLE ZOR GİDER
banner282
Flaş Haber
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
Kapat

IŞİD’ın 'Fransız beyni' Suriye'deki hava saldırısında öldürüldü mü?

IŞİD’ın 'Fransız beyni' Suriye'deki hava saldırısında öldürüldü mü?

22 Şubat 2019 Cuma 09:38
IŞİD’ın 'Fransız beyni' Suriye'deki hava saldırısında öldürüldü mü?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015 kasım ayında Paris’te düzenlenen kanlı terör saldırılarının arkasındaki isim olarak bilinen IŞİD savaşçısı Fransız vatandaşı Fabien Clain’in, hava saldırılarında ölüp ölmediğini teyit etmek için çalışmalar yapıyor.

Amerikan kaynaklarının Clain’in çarşamba günkü hava saldırılarında öldürüldüğü görüşünde olduğu, Fransızların ise bunun doğrulatılması için çalıştığı bildirildi.

Fransız BFM televizyon kanalı, IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son köy olan Bahuz'a yönelik hava saldırılarında Clain’in öldürüldüğünü, erkek kardeşi Jean-Michel’in ise yaralandığı duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, hava saldırılarında Fabien Clain’in öldürülmüş olabileceğini belirterek, “Fransızlar bu haber teyit edilirse rahatlayacak” ifadesini kullanmıştı.

Fransız yetkililer, Bahuz’da 100’e yakın Fransız IŞİD savaşçısının olduğunu tahmin ediliyor.

Fransız kamuoyunu, Fabien Clain’in ismini, 13 Kasım 2015 tarihinde Paris’te birçok noktaya aynı anda düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırılarını, IŞİD’in üstlendiğini sesli kayıtla açıklamasıyla yakından tanımıştı.

Clain ayrıca, çok sayıda Fransız vatandaşının IŞİD saflarında savaşmak üzere Suriye’ye gönderilmesine ön ayak olmakla suçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
ışid Fransız Beyni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cepten ilk 'alo'nun üzerinden 25 yıl geçti
Cepten ilk 'alo'nun üzerinden 25 yıl geçti
3 çocuğuyla birlikte yeni eve taşınan kadın, yatak odasında ev sahibinin tacizine uğradı
3 çocuğuyla birlikte yeni eve taşınan kadın, yatak odasında ev sahibinin tacizine uğradı
11 Venezuelalı diplomat saf değiştirdi
11 Venezuelalı diplomat saf değiştirdi
İsrail'in Ay'a gönderdiği insansız uzay aracı Dünya yörüngesinde
İsrail'in Ay'a gönderdiği insansız uzay aracı Dünya yörüngesinde
Para verip kendini dövdürten siyahi eşcinsel oyuncuya adaleti yanıltmaktan 100 bin dolar ceza
Para verip kendini dövdürten siyahi eşcinsel oyuncuya adaleti yanıltmaktan 100 bin dolar ceza
Erdoğan-Trump görüşmesi; Suriye'de 200 ABD askeri kalacak
Erdoğan-Trump görüşmesi; Suriye'de 200 ABD askeri kalacak
Hindistan Pakistan'a giden akarsu yollarını kısıtlayacak
Hindistan Pakistan'a giden akarsu yollarını kısıtlayacak
Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı: En az 20 ölü
Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı: En az 20 ölü
Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı: Ölen ve yaralananlar var
Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı: Ölen ve yaralananlar var
Maduro Brezilya sınırını kapattı
Maduro Brezilya sınırını kapattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim