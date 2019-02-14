IŞİD’e katılan İngiliz Shamima Begum geri dönmek istiyor

İngiltere’den iki kız arkadaşıyla kaçtıktan sonra Suriye’de IŞİD’e katılması büyük yankı uyandıran 19 yaşındaki Shamima Begum, karnındaki bebeğiyle ülkesine geri dönmek istiyor.

Üç genç kızın evlerinden kaçıp, Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmeleri, 2015 yılında uzun süre gazete manşetlerine konu olmuştu.

Londra’da lise eğitimi görürken 2015 yılında Suriye’ye gidip IŞİD’e katılan genç kız, daha önce iki kez doğum yapmış, ancak ikisinde de çocuklarını kaybetmiş.

Şu anda 9 aylık hamile olan ve IŞİD'in hakimiyeti altındaki son kasaba olan Baghuz'dan iki hafta önce kaçıp, al-Hawl göçmen kampına yerleşen genç kız, şimdi İngiltere’ye dönmeyi talep ediyor.

'Bu kez bebeğimin yaşamasını istiyorum'

Göçmen kampında The Times gazetesine konuşan Begum, artık daha fazla zorluk ve acı çekmeye dayanamadığını ve bu kez bebeğini sağlıklı bir şekilde doğurmak için İngiltere’ye geri dönmek istediğini söyledi.

Genç kız, “Artık yoruldum, savaş alanındaki bu zorluklara dayanamıyorum, ayrıca karnımdaki bebeğimin daha öncekiler gibi ölmesinden korkuyorum ve bu yüzden İngiltere’ye dönmek istiyorum.“ dedi.

Begum ve diğer iki kız arkadaşı Kadiza Sultana ve Amira Abase, 2015 yılı Şubat ayında , Londra’dan Türkiye üzerinden Suriye’ye kaçmıştı.

"IŞİD'in içinde büyük baskı ve yolsuzluk var"

Begum, yine The Times’a yaptığı açıklamada, Suriye’de önce Rakka’ya gittiğini ve burada Müslümanlığı seçen Bir Hollandalı ile evlendiğini daha sonraki dört yıl içinde vahşet ile normallik arasında gidip gelen bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Burada yaşama alıştığını ve bir müddet sonra çöp tenekelerindeki kesik başların bile kendisini dehşete düşürmediğini söyleyen genç kız, birlikte Suriye’ye geldiği arkadaşı Sultana’nın ise 2016 yılındaki bir hava saldırısında hayatını kaybettiğini söyledi.

“IŞİD’e katıldığım için pişman değilim” ifadesini kullanan genç kız, bununla birlikte“ IŞİD içinde çok büyük baskı ve yolsuzluk var, onlar zaferi hak etmiyor.” dedi.

Genç kız, daha önce doğurduğu 1 yaşındaki kızını ve üç aylık oğlunu hastalık ve bakımsızlıktan kaybetmesinin ardından, Baghuz’dan kaçmaya karar verdiğini ve bu kaçış esnasında kocasının, Suriye Demokratik Güçlerine teslim olduğunu söyledi.

İngiliz gazetesi, Begum’un ailesinin tuttuğu avukata göre, genç kızın İngiltere’ye geri dönüşüne izin verileceğini ve terörle mücadele birimi tarafından “mağdur” olarak tanınacağını yazdı.