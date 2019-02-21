IŞİD militanları ve aileleri 10 kamyonla Irak'a teslim edildi

Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı savaşan ve çatı yapısını Kürt YPG güçlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD militanlarının ve ailelerinin bulunduğu bir grubu Irak ordusuna teslim etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında, ilk seferde 10 kamyonla taşınan IŞİD üyelerinin ağırlıklı olarak Iraklı ve yabancı savaşçılardan oluştuğu belirtildi.

El Kaim Belediye Başkanı Ahmed el-Mahallawi, 150 kişiden oluşan militanın ve ailelerinin Irak'ın Anbar kentinde bulunan Cezire ve Badiye askeri karargahlarına nakledildiğini söyledi.

SDG ile Irak arasında yapılan anlaşma gereği 502 Iraklı ve yabancı savaşçı, Irak'a teslim edilecek. Söz konusu nakil işlemlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi öngörülüyor.

Kürt güçleri ve ABD'li askeri kaynaklar ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

IŞİD'lilerin Irak'a teslim edilmesi adımı, SDG'nin Suriye'nin doğusunda militanların elinde kalan son bölgenin kontrolünün de örgütten alınması için başlatılacak operasyonun öncesine denk geldi.

SDG, Suriye Irak sınırının Suriye tarafında, Fırat'ın kıyısındaki Elbu Kemal ilçesinde IŞİD'in kontrolündeki Bağhuz köyüne saldırı düzenleyeceğini açıkladı.

Bu arada köy ve çevresindeki sivillerin bölgeden tahliyesi sürüyor. Sivillerin tahliyesinin perşembe gecesi tamamlanacağı ifade ediliyor.

Diğer yandan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri isimli grup, ellerinde 800 IŞİD militanı ile 2 binden fazla militanların aile üyesinin bulunduğunu bildirdi. IŞİD militanlarının ailelerinin kamplarda tutulduğu ifade edildi.