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IŞİD'li kadın: İngiltere'nin vatandaşlığımı iptal etmesi beni şoke etti

IŞİD'li kadın: İngiltere'nin vatandaşlığımı iptal etmesi beni şoke etti

21 Şubat 2019 Perşembe 15:46
IŞİD'li kadın: İngiltere'nin vatandaşlığımı iptal etmesi beni şoke etti

Yaklaşık 4 yıl önce IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden İngiltere vatandaşı Şemime Begüm isimli kadın, ülkesinin kendisini vatandaşlıktan çıkarma kararından ötürü şoke olduğunu söyledi.Bir İngiliz TV kanalına mülakat veren 19 yaşındaki Begüm, İngiltere hükümetinin kararı üzüntü verici. Bu karar ile bana ve oğluma haksızlık yapıldığını hissediyorum." ifadesini kullandı.

Oğlunun babasının Hollanda vatandaşı olması nedeniyle bu ülkeye vatandaşlık başvurusunda bulunabileceğini dile getiren Şemime Begüm, "Belki Hollanda'dan vatandaşlık isteyebilirim." dedi.Hollanda'dan konuyla ilgili herhangi bir yorum gelmedi.

Şemime Begüm'ün eşinin daha sonradan Müslüman olarak IŞİD'e katılan bir Hollanda vatandaşı olduğu belirtiliyor.Halen Suriye'de YPG'nin elinde olduğu tahmin edilen eşinin Hollanda'ya teslim edilmesi halinde cezaevine gönderileceğini sandığını kaydeden Begüm, "Oğlumun babası hapse gönderilse bile onu beklerim." diye konuştu.

Şemime Begüm, bundan 4 yıl önce, 15 yaşındayken 2 arkadaşıyla birlikte IŞİD'e katılmak için Londra'daki evinden kaçarak Suriye'ye gitmişti.Haftasonu 3'üncü çocuğunu dünyaya getiren Begüm, verdiği mülakatta İngiltere'nin kendisine evine dönmesi için izin vermesini istemişti.

IŞİD'e katıldığı için pişmanlık duymadığını belirtmesine rağmen çocuklarını İngiltere'de büyütmek istediğini dile getiren Begüm, İngiliz hükümetinden 'şefkat' göstermesi talebinde bulundu.İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid ise, Şemime Begüm'ün vatandaşlıktan atılması için talimat vererek sürecin ivedilikle başlatılmasını istedi.

Bununla birlikte çocukların bedel ödememesi gerektiğine işaret eden İngiliz bakan, vatandaşlıktan çıkarmanın kuvvetli bir araç olduğunu, önemli meseleler için gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.Javid, "Fakat birileri temel değerlerimize sırt çeviriyor ve teröre destek veriyorsa otomatik olarak İngiltere'ye geri dönme hakkına sahip olamaz." şeklinde konuştu.

Ayrıca Javid, "Çocuklar acı çekmemeli, anne babalar İngiltere vatandaşlığını kaybetse bile bu durum çocukların vatandaşlık haklarını etkilemez" değerlendirmesinde bulundu.Son zamanlarda IŞİD'in Irak ve Suriye'de bitirilmesiyle Şemime Begüm meselesinde olduğu gibi birçok hadise baş göstermeye başladı.

Yerli IŞİD savaşçıları halkın arasına karışırken yabancı savaşçılar, ya öldü ya da savaştıkları gruplarca esir alındı.ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile AB ülkelerine çağrıda bulunarak IŞİD militanlarını alıp kendi ülkelerinde yargılamaları talebinde bulunmuştu.

Ancak kimi Avrupa ülkelerinin IŞİD savaşçılarını ve ailelerini vatandaşlıktan çıkarmayı tartışması, durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Anahtar Kelimeler:
ışidli Kadın
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