IŞİD'li annenin Suriye'de ölen bebeği nedeniyle İngiliz hükümetine 'vicdan lekesi' suçlaması

İngiltere hükümetinin IŞİD'e katıldığı gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkardığı ve şu anda Suriye'de bir gözaltı kampında tutulan 19 yaşındaki Şemime Begüm'ün 3 haftalık bebeği hayatını kaybetti.

Bebeğin ölüm haberinin duyulmasının ardından muhalefet, "Vicdan lekesi" olarak tanımladığı olaydan dolayı iktidardaki Muhafazakar Parti'yi sert ifadelerle eleştirdi.

Muhalefetteki İşçi Partisi, masum bir bebeği, çocuk ölüm oranlarının çok yüksek olduğu bir gözaltı kampında tutma adımının ahlaki açıdan dehşet verici olduğunu kaydetti.

Twitter hesabından açıklama yapan İşçi Partisi'nin İçişleri Sözcüsü Diane Abbott, Cerrah isimli erkek bebeğin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi hadisesinin hükümetin "vicdanının üzerindeki bir leke" olduğunu belirtti.

"Bir kişiyi vatansız bırakmak uluslararası hukuka aykırıdır. Bir İngiliz kadının vatandaşlıktan çıkarılması sonucu masum bir bebek hayatını kaybetti. Bu durum duygusuz, şefkatsiz, hissiz, katı ve insanlık dışıdır." diyen Diane Abbott, "İçişleri Bakanı, bir İngiliz çocuğun hayatını kurtarmakta başarısız oldu ve cevaplaması gereken çok soru var." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bundan 4 yıl önce IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden Şemime Begüm, mülakatlarda verdiği karardan dolayı pişman olmadığını söylemişti. Ancak bununla birlikte bebeğini büyütmek için Londra'ya geri dönmek istediğini ifade etmişti.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid ise, Şemime Begüm'ün güvenlik gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılması talimatını vermişti.

Eski Adalet Bakanı: Kararın alınmasında hukuk değil popülizm etkili oldu

Hükümetin kararı muhalefetin yanı sıra ülkedeki insan hakları savunucuları tarafından da sert şekilde eleştirilmeye devam ediyor.

İngiltere'nin kendi iç problemlerini başkalarının üzerine atmakla suçlayan kimi Muhafazakar Parti mensupları da Theresa May hükümetine tepki gösteriyor.

Başbakan Theresa May'in partisinden eski Adalet Bakanı Phillip Lee, "Şemime Begüm'ün nefret dolu görüşleri olduğu aşikar ama yine de o bir çocuktu ve toplumumuzun bir ürünüydü. Bence ona ve bebeği Cerrah'a karşı ahlaki bir sorumluluğumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Şemime Begüm'ün vatandaşlıktan çıkarılmasında popülist fikrin ağır bastığını belirten Lee, "Karardan rahatsız oldum. Söz konusu kararın alınmasında benim bildiğim hiçbir etik ve kural yoktu, popülizm etkiliydi." şeklinde konuştu.

Hükümetten üst iki yetkili ise ölümün trajedi olmakla birlikte içişleri bakanının bu kararı, ulusal güvenlik gerekçesiyle aldığını ve desteklediklerini bildirdi.

Şemime Begüm, Suriye'nin kuzeyinde Kürt güçlerin kontrolündeki bir gözaltı merkezinde perşembe günü 3 haftalık bebeğini kaybetmişti. Bebeğin ölüm nedeninin zatürre olduğu bildirilmişti.