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IŞİD'in zulmüyle din değiştiren Müslümanlar

IŞİD'in zulmüyle din değiştiren Müslümanlar

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:00
IŞİD'in zulmüyle din değiştiren Müslümanlar

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) işgal girişiminde bulunduğu Suriye-Türkiye sınırında yer alan Kobani'den dört yıl önce çıkarıldı. Ancak örgütün arkasında bıraktığı aşırı ve şiddete dayanan düşünceleri İslam konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Amerikan NBC televizyonunun haberine göre, son dönemde kentte açılan Protestan kilisesine dinini değiştirmek isteyenler başvuru yapıyor. Onlardan Farhad Jasim, "Eğer IŞİD İslam'ı temsil ediyorsa ben artık Müslüman olmak istemiyorum." diyor.

Örgütün aşırı düşüncelerine tepki gösteren 23 yaşındaki Jasim, "IŞİD'in zalimliklerini cezaevinde gözlerimle gördükten sonra inancımı sorgulamaya başladım. Sonrasında Hristiyanlıkla tanıştım." şeklinde konuşuyor.

2016'da IŞİD tarafından altı ay cezaevinde tutulduğunu belirten Jasim, İslam diniyle ilgili çok bilgisi olmadığının anlaşılması üzerine işkence gördüğünü söylüyor.

"Müslümanlığa değil IŞİD'e karşıyım"
Firas da IŞİD'in 'katliamlarını' gördükten sonra altı ay önce Hristiyanlığı seçmiş.

Ülkenin doğusundaki Deyr ez-Zor'da iki yıl boyunca eşi ve üç kızıyla IŞİD kontrolü altında yaşayan 47 yaşındaki Firas, "IŞİD üyeleri terör eylemleri yaptıktan sonra camiye gidip dua ediyor. Camiden çıkıp tekrar aynı şeyleri yapıyorlar" diyor.

Müslümanlığa karşı bir düşüncesi olmadığının altını çizen Firas, tek sorunun IŞİD olduğunu belirtiyor: "Eğer cennet IŞİD için yapılmışsa ben onlarla tekrar bir arada olmamak için cehennemi tercih ederim."

Kentteki kilisenin yöneticisi Ömer, IŞİD'in bölgede yaşayanların ailelerine verdiği zarardan dolayı çok kişinin dinini değiştirdiğini söylüyor.

Kobani'de yaşayanların Hristiyanlık konusunda açık fikirli olduğunu belirten 38 yaşındaki Ömer, 'devrimden' önce Suriye rejimi zamanında din değiştirmenin kesinlikle yasak olduğunu hatırlatıyor: "IŞİD yönetimi altında din değiştirmek hayal bile edilemezdi, sizi hemen öldürürlerdi" diyor.

İslam düşünürlerinden IŞİD'e karşı ortak mektup
Dünya genelinde İslam düşünürleri IŞİD'in yaymaya çalıştığı 'aşırı ideolojilere' karşı açıklamalarda bulunuyor.

2014'te 100'den fazla Müslüman alim IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye açık mektup yazarak örgütün İslam'ı "sertlik, vahşet, işkence ve cinayet dini olarak yanlış yorumladığını" ifade etti.

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