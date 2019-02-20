IŞİD'e katılan İngiliz kadının vatandaşlığının iptali için süreç başladı

İngiltere hükümeti, IŞİD'e katılmak için Suriye’ye giden ve şu anda 19 yaşında olan Bangladeş asıllı Şemime Begüm'ü vatandaşlıktan çıkarma sürecini başlattı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Begüm'ün ailesine gönderilen mektupta İçişleri Bakan Sajid Javid'in, genç kadının vatandaşlıktan çıkarılması talimatını verdiği bildirildi.

Ancak Begüm'ün ailesine gönderilen mektupta, genç kadının karara itiraz etme ve hukuki yollara başvurma imkanının bulunduğu belirtildi.

Şemime Begüm'ün ailesinin avukatı Mohammed T Akunjee, yaptığı açıklamada ailenin vatandaşlıktan çıkarma kararından ötürü hayal kırıklığı yaşadığını dile getirerek karara itiraz edeceklerini ve tüm yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

"Pişman değilim"

Şemime Begüm'ün Suriye'de bir sığınmacı kampında yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Times gazetesine konuşan Begüm, "Bethnal Green'den 4 yıl önce kaçan 15 yaşındaki aptal kız değilim. Buraya geldiğime de pişman değilim." açıklamasında bulunmuştu.

Haftasonu bir erkek bebek dünyaya getiren Begüm, verdiği mülakatta oğluyla birlikte İngiltere'ye dönmek istediğini söyledi. Begüm, İslam'ı seçen Hollandalı bir kişi ile hayatını birleştirmişti.

Bu arada Begüm'ün ülkeye dönme talebiyle ilgili açıklama yapan İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, genç kadının yaptıklarından pişmanlık duymadığını söylemesinin "kaygı verici" olduğunu kaydetti. "İnsanlar neye karıştıklarının farkında olmalı." ifadesini kullanan Wallace, "eylemlerin sonuçları olduğunu" dile getirdi.

Şemime Begüm'ün, Kadiza Sultana ve Amira Abas adlı iki okul arkadaşıyla birlikte 17 Şubat 2015'te İstanbul'a gittiği tespit edilmişti. İngiliz polisi, genç kadınların Suriye'ye ulaşmak ve IŞİD'e katılmak amacıyla Türkiye'ye gittiklerinin tahmin edildiğini açıklamıştı. Daha sonra Türkiye'ye özel bir ekip de gönderen İngiliz emniyeti, 3 kadının Suriye'ye geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Üç arkadaştan Kadiza Sultana'nın 2016'da Suriye'deki bir hava saldırısında öldüğü düşünülüyor. Amira Abas'ın akıbeti ise bilinmiyor.

Suriye ve Irak'a 800'den fazla İngiliz vatandaşının IŞİD saflarında savaşmak için gittiği tahmin ediliyor.