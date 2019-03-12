IŞİD'den kaçan Yezidi kadın kendisine zorla giydirilen çarşafı yaktı

Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından kaçırıldıktan sonra seks kölesi olarak kullanıldığını söyleyen Yezidi bir kadın, terör örgütünün kendisine zorla giydirdiği çarşafı yaktı.

Ülkenin doğusundaki Baguz köyünden mart ayı başında kaçan kadın, örgütün tüm kadınlara zorla çarşaf giydirdiğini belirtti. Kadın, "Keşke IŞİD'i de çarşafı yaktığım gibi yakabilsem." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde örgütün 'son kalesi' olarak nitelenen Irak sınırındaki Deyri Zor kentinin Bağuz köyüne yönelik hava destekli operasyon başlattı.

YPG destekli Suriye Demokratik Güçler, şubat ayında köy yakınlarında toplu mezar bulmuş, cesetlerin çoğunun kadınlara ait olduğu tespit edilmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Haziran 2016'da yayımladığı bir raporda IŞİD'in Yezidilere yönelik soykırım yaptığını açıklamıştı.