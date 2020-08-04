Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı: Acil durum ilan edildi

Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.

Kasırganın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.

Hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edildi.