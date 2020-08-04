Isaias Kasırgası 140 kilometre hıza çıktı

Corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren ABD’de şimdi de Isaias Kasırgası paniği yaşanıyor… Bir süre önce ABD’nin doğu kıyılarında seyreden fakat hızı yavaşladığı için yetkililerin hiçbir uyarı yapmadığı Isaias Kasırgası, dün geceden beri ciddi bir hız kazanarak ülkenin güney doğusundan kuzeyine doğru ilerlemeye başladı.

Saatte hızı 140ye çıkan Isaias Kasırgası ile ilgili yetkililer uyarıda bulundu. Kuzey Carolina eyaletinde etkisini hissettirmeye başalyan Isaias Kasırgası bölgede paniğe sebep olurken yetkililer sel uyarısı yaparak bölgede yaşayanların evlerinden çıkmamalarını istedi. Öte yandan fırtınanın hız kazanmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi.

Bölgeye hakim olan meteorolog Ross Dickman, “Bu fırtınanın getirdiği yağış ve rüzgar güçlü bir fırtınadan fazla olmayabilir. Fakat biz bu kadar büyük bir fırtınayı uzun zamandır görmüyorduk” ifadesini kullandı.

Fırtınanın hızla ilerlediği New York’ta da yetkililer teyakkuza geçti… New York Belediye Başkanı Bill de Blasio bir basın toplantısı düzenleyerek, “Bu fırtınayı çok ciddiye alın. Bu fırtınanın vurduğu bölgelerde su baskınları olabilir” dedi.