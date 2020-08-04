banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
441.086
DOLAR
6.9332
STERLİN
9.2122
EURO
8.1798
Rumlar Akdeniz’de çıkmazda
Rumlar Akdeniz’de çıkmazda
Yazarken içimi sızlatanlar
Yazarken içimi sızlatanlar
Denktaş’ın niyeti sorgulanıyor!
Denktaş’ın niyeti sorgulanıyor!
Cumhurbaşkanlığının assolistleri
Cumhurbaşkanlığının assolistleri
banner355

Isaias Kasırgası 140 kilometre hıza çıktı

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD bir felaket ile daha karşı karşıya... Bir süredir ABD açıklarında seyreden Isaias Kasırgası'nın hızını artırarak kuvvetli bir fırtınaya dönüştüğü açıklandı. Isaias Kasırgası'nın hızının 140 kilometrelere ulaştığı ve insanların yoğun yaşadığı bölgeye doğru seyrettiği belirtildi.

04 Ağustos 2020 Salı 11:40
Isaias Kasırgası 140 kilometre hıza çıktı
banner337
banner351

Corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren ABD’de şimdi de Isaias Kasırgası paniği yaşanıyor… Bir süre önce ABD’nin doğu kıyılarında seyreden fakat hızı yavaşladığı için yetkililerin hiçbir uyarı yapmadığı Isaias Kasırgası, dün geceden beri ciddi bir hız kazanarak ülkenin güney doğusundan kuzeyine doğru ilerlemeye başladı.

banner341
Saatte hızı 140 kilometreye çıkan Isaias Kasırgası ile ilgili yetkililer uyarıda bulundu. Kuzey Carolina eyaletinde etkisini hissettirmeye başalyan Isaias Kasırgası bölgede paniğe sebep olurken yetkililer sel uyarısı yaparak bölgede yaşayanların evlerinden çıkmamalarını istedi. Öte yandan fırtınanın hız kazanmasıyla birlikte bazı bölgelerde yaşayanlar tahliye edildi.

Bölgeye hakim olan meteorolog Ross Dickman, “Bu fırtınanın getirdiği yağış ve rüzgar güçlü bir fırtınadan fazla olmayabilir. Fakat biz bu kadar büyük bir fırtınayı uzun zamandır görmüyorduk” ifadesini kullandı.

Fırtınanın hızla ilerlediği New York’ta da yetkililer teyakkuza geçti… New York Belediye Başkanı Bill de Blasio bir basın toplantısı düzenleyerek, “Bu fırtınayı çok ciddiye alın. Bu fırtınanın vurduğu bölgelerde su baskınları olabilir” dedi.

Son Güncelleme: 04.08.2020 12:10
Anahtar Kelimeler:
ABDKasırgaVİTUSKilometreISIAS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada "paralı asker" dönem
Dünyada "paralı asker" dönem
ABD'de dikkat çeken yazı: Artık Türkiye'yi dışlamak zor | Video
ABD'de dikkat çeken yazı: Artık Türkiye'yi dışlamak zor | Video
İngiltere’de sağlık uzmanları: Okulların açılması koronavirüs'te ikinci dalgaya neden olabilir
İngiltere’de sağlık uzmanları: Okulların açılması koronavirüs'te ikinci dalgaya neden olabilir
Who: “Salgını bitirecek sihirli değnek beklemeyin”
Who: “Salgını bitirecek sihirli değnek beklemeyin”
İspanya Eski Kralı Juan Carlos, ülkeden ayrılma kararı aldı
İspanya Eski Kralı Juan Carlos, ülkeden ayrılma kararı aldı
ABD hazinesi üçüncü çeyrekte 947 milyar dolar borçlanacak
ABD hazinesi üçüncü çeyrekte 947 milyar dolar borçlanacak
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de yetersiz beslenen 17 bini aşkın çocuğu tedavi etti
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de yetersiz beslenen 17 bini aşkın çocuğu tedavi etti
Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı: Acil durum ilan edildi
Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı: Acil durum ilan edildi
Avusturya'da İsrail ve ABD protesto edildi
Avusturya'da İsrail ve ABD protesto edildi
Yemen'de sel 17 can aldı
Yemen'de sel 17 can aldı

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim