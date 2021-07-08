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İranlılar aşı olmaya Ermenistan'a gidiyor

İranlılar COVID-19 aşısı olmak için Ermenistan'a gidiyor. Ermenistan'a geçen İranlıların sayısı günlük 50 kişi arttı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 09:20
İranlılar aşı olmaya Ermenistan'a gidiyor

İran'da yayımlanan "Hemşehri" gazetesine konuşan Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, ülkede COVID-19 aşısı yaptıramayan ve aşı olmak için Ermenistan'a giden İranlılar hakkında bilgi verdi.

Latifi, "Ermenistan'da turistlere ücretsiz COVID-19 aşısı olabilme imkanı sağlanmasından sonra Nurduz Sınır Kapısı'ndan bu ülkeye geçen İranlıların sayısı günlük 50 kişi arttı." dedi.

Son üç haftada Ermenistan'a hava yoluyla da seferlerin arttığına vurgu yapan Latifi, "Ermenistan Hava Yolları, İran'dan başkent Erivan'a uçuş sayısını 2 artırarak haftada 11'e çıkardı." şeklinde konuştu.

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10 gün Ermenistan'da kalana aşı

Birinci doz aşıyı olmak için hava yoluyla Ermenistan'a giden ve 4 veya 5 yıldızlı otellerde konaklayan İranlıların, tur operatörlerine 4 ile 11 milyon tümen (yaklaşık 160 ila 440 dolar) arasında bir ücret ödediği ifade ediliyor.

Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Artaşes Tumanyan, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan'da ikamet eden yabancılara COVID-19 aşısı yapıldığını, turistlerin de "ülkede 10 gün kalmaları şartıyla" 15 Temmuz sonrası aşı olabileceğini söylemişti.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, son verilere göre toplamda 6 milyon 559 bin 650 doz aşı uygulandı. İran'da halk, aşılama çalışmalarının yavaş ilerlemesinden şikayet ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
IranAşıErmenistan
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